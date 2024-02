Paulaner liefert Bier in München elektrisch aus

Die Brauerei wird das Fahrzeug für den Verteilverkehr in München nutzen, wie es in einer Mitteilung von Renault Trucks heißt. Mit dem E-Tech D Wide wolle Paulaner bei der Auslieferung seines Bieres ab jetzt CO2-Emissionen verringern. Bei dem Renault E-Tech D Wide 4×2 Truck handelt es sich um einen 18-Tonner, der mit einer 264-kWh-Batterie (vier Pakete à 66 kWh) bis zu 200 Kilometer weit kommt – mit vier 94-kWh-Paketen sind es bis zu 285 Kilometer. Das DC-Laden erfolgt mit bis zu 150 kW, das AC-Laden mit 22 kW.

Den Getränkeaufbau „ORTEN SafeServer“ für den E-Lkw von Renault hatte der Aufbauspezialist Orten im vergangenen Herbst auf der Nutzfahrzeugmesse NUFAM in Karlsruhe vorgestellt. Der für den Verteilerverkehr konzipierte Getränkekoffer kommt auf Innenmaße von 6,2 x 2,45 x 2,16 Meter und wird mit speziellen Schiebeplanen geschlossen. Auf Kundenwunsch sind auch individuelle Ladegutsicherungs-Komponenten verfügbar.

„In Bezug auf die CO2-Reduktion spielt der Verkehr eine große Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels“, sagt Ralf Krön, Koordinator Technik und rechtskonforme Logistik bei Paulaner. „Wir sind froh, mit Renault Trucks einen Partner gefunden zu haben, mit dem wir gemeinsam einen Beitrag gegen die globale Erwärmung leisten können.“ Frederic Ruesche, Geschäftsführer von Renault Trucks Deutschland, ergänzt: „Mit jedem weiteren Segment, das seinen Fuhrpark um E-Tech Fahrzeuge erweitert, reduzieren wir den CO2-Ausstoß signifikant. Umso besser ist es, dass wir ab jetzt gemeinsam mit der Paulaner Brauerei auch das ‚bayerische Grundnahrungsmittel‘ klimaneutral ausliefern können.“

Mit dem E-Lkw von Renault geht die elektrische Bierlieferung in München jetzt in den Regelbetrieb. Schon zum Oktoberfest 2023 hatte die Paulaner Brauerei einen E-Lkw genutzt, um sein Festzelt mit gefüllten Fässern zu versorgen. Damals wurde ein Volta Zero des zwischenzeitlich insolventen Herstellers Volta Trucks genutzt. Mit der Insolvenz und anschließenden Übernahme durch Luxor Capital hat es aber nichts zu tun, dass Paulaner den Volta Zero nicht mehr einsetzt: Die öffentlichkeitswirksame Belieferung fand ohnehin nur als Test im Rahmen des Driving Experience Programms von Volta Trucks statt.

renault-trucks.de