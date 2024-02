BYD und Shell bauen 600 DC-Ladepunkte in Brasilien

Wie BYD ankündigt, handelt es sich dabei um São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Salvador und Belém. Der Aufbau soll noch 2024 beginnen – in welcher Stadt der erste Ladepunkt der Kooperation entstehen soll, wird aber nicht genannt.

Zu den Ladepunkten selbst ist wenig bekannt. Es wird in der Mitteilung erwähnt, dass sie zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden und den Nutzern eine „Hich-Tech-Lade-Experience“ bieten sollen. Zumindest letzteres darf angezweifelt werden: Laut BYD sollen die 600 neu installierten DC-Ladepunkte das brasilianische Ladenetz um 18 Megawatt Leistung erweitern – was im Schnitt gerade einmal 30 kW pro Ladepunkt macht.

Auch wenn offiziell Raizen an der Kooperation in Brasilien beteiligt ist, sind die 600 neuen Ladepunkte Bestandteil der globalen Lade-Partnerschaft von BYD und Shell, die im März 2022 geschlossen wurde. Aus dieser Kooperation stammt auch der zum damaligen Zeitpunkt weltgrößte Schnellladepark in Shenzhen mit 258 überdachten Schnellladepunkten.

Quelle: Info per E-Mail