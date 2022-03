Shell und BYD schließen globale Lade-Partnerschaft

BYD und Shell haben eine globale strategische Kooperationsvereinbarung für Ladeinfrastruktur geschlossen. Diese soll in China und Europa beginnen und später weltweit ausgeweitet werden. Für Shell ist es die zweite Kooperation mit einem chinesischen Autobauer.

Shell wird BYD-Kunden Zugang zu den mehr als 275.000 Ladepunkten in seinem Netzwerk bieten, wie chinesische Medien unter Berufung auf die in dieser Woche unterzeichnete Kooperationsvereinbarung berichten. BYD und Shell werden auch zusammenarbeiten, um Flottenlösungen und exklusive Ladedienste für BYD-Kunden in Europa zu entwickeln. Wie genau diese aussehen werden, ist noch nicht bekannt.

Darüber hinaus planen die Partner die Gründung eines Joint Ventures zur Entwicklung eines Ladenetzes für E-Fahrzeuge in China – zunächst mit mehr als 10.000 Ladepunkten in Shenzhen und später auch in anderen Städten Chinas.

Zudem wollen beide Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, ihren Kunden weltweit „integrierte Heimeinergielösungen“ anzubieten. Das soll eine dynamische Tarifplanung für die Wallbox umfassen, aber auch Heimbatterien, eine Integration von PV-Anlagen und Vehicle-to-Grid-Funktionen für die E-Fahrzeuge (V2G).

Unabhängig von den diversen Ansätzen bei der Ladeinfrastruktur werde Shell prüfen, „wie seine Technologien und Produkte wie E-Fluids und Kühlmittel eingesetzt werden können, um BYD dabei zu helfen, weitere Kosten zu sparen und die Hardwareleistung zu verbessern“. Shell hatte zum Beispiel bereits 2020 eine „maßgeschneiderte Wärmemanagementflüssigkeit“ für eine Batterielösung von Kreisel Electric entwickelt-

Shell hatte vor einigen Monaten bereits eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Elektroauto-Hersteller Nio zur Zusammenarbeit bei Lade- und Batterietausch-Einrichtungen in China und Europa geschlossen.

