Malta beschließt eMobility-Förderung für 2024

Für neue E-Pkw und E-Transporter gibt es bis zu 11.000 Euro vom Staat, für elektrische Motorräder und Leichtfahrzeuge 2.000 bis 6.000 und für Pedelecs 500 Euro. Diese Summen werden in der Mitteilung von Transport Malta genannt. Die Förderung können Privatpersonen, Freiwilligenorganisationen und Unternehmen in Anspruch nehmen. Auch größere Fahrzeuge für den Personen- oder Gütertransport (also E-Busse und E-Lkw) sind förderfähig – hier gibt es allerdings keine feste Summe, sondern es wird im Einzelfall entschieden.

Die Abwrackprämie liegt für Motorräder bei 500 Euro, bei Autos sind es 1.000 Euro – Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge älter als zehn Jahre sind. Für Nutzfahrzeuge wie Reisebusse werden noch deutlich höhere Abwrackprämien gewährt.

Das Programm wird auch mit EU-Mitteln finanziert, aus dem Aufbau- und Resilienzplan (RRP) erhält Malta 50,3 Millionen Euro aus Brüssel. „Die Investition von 15 Millionen Euro aus europäischen Fonds wird als Katalysator für mehr öffentliche Investitionen in Elektrofahrzeuge dienen“, sagt Jonathan Borg, CEO von Transport Malta. „Diese Mittel werden dazu beitragen, eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Landschaft in unserem Land zu schaffen.“ In diesem Jahr soll es auch ein Online-System für die Förderung geben, um diese für alle zugänglicher zu machen.

transport.gov.mt