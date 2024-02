SAP beendet Kooperation mit Tesla / Audi Q8 e-tron Produktion nichtmehr in EU?

1 – Audi könnte Produktion des Q8 e-tron aus Europa abziehen

Der neue Audi-Chef Gernot Döllner räumt in Ingolstadt auf. Laut einem Medienbericht will er zahlreiche Strukturen bei dem Premium-Hersteller umbauen und auch Personal wechseln. Das soll auch Folgen für die eigentlich festgezurrte Belegung der Werke haben – konkret für das große Elektro-SUV Q8 e-tron. Bei diesem Modell handelt es sich um jenes Fahrzeug, mit dem Audi unter der Bezeichnung e-tron quattro ernsthaft in die Elektromobilität eingestiegen ist.

2 – SAP lässt Tesla als Dienstwagen-Lieferant abblitzen

Tesla verliert zunehmend Großkunden. Nach den Autovermietern Hertz und Sixt kündigt mit SAP nun der nächste Konzern an, bei der eigenen Flotte ohne die Elektroautos der Amerikaner auskommen zu wollen. Tesla hat mit dem Model Y das weltweit meisterverkaufte Auto des Jahres 2023 im Sortiment. Doch der in Walldorf bei Mannheim ansässige Software-Konzern SAP streicht Tesla von seiner Liste der Dienstwagen-Lieferanten. Das berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Steffen Krautwasser, den globalen Flottenchef von SAP.

3 – Voyah plant 2024 Markteintritt in Deutschland

Voyah will in diesem Jahr in weiteren europäischen Ländern an den Start gehen. Die Elektro-Marke des chinesischen Konzerns Dongfeng strebt einen Markteintritt in Deutschland, Frankreich und Italien an. Auch die Kernmärkte Spanien und Portugal sollen in diesem Jahr erschlossen werden. In Europa versucht sich die chinesische Marke seit Ende 2022 bereits in Norwegen. Die ersten Auslieferungen des SUV Free sind dort vor gut einem Jahr erfolgt. Auch in Israel und Finnland ist der Hersteller inzwischen aktiv. 2024 sollen nun die Kernmärkte Europas folgen.

4 – BYD Europa setzt beim Leasing auf Arval

Der chinesische Elektroauto-Hersteller BYD hat in Europa eine Kooperation mit dem Leasinganbieter Arval vereinbart. Arval wird die Elektrofahrzeuge von BYD in sein Angebot für Privat- und Geschäftskunden in Deutschland, Italien und Spanien aufnehmen. Zudem soll Arval im Rahmen des Deals Flottenbetreiber beim Umstieg auf E-Autos beraten. Neben dem Pkw-Bereich zielt die Zusammenarbeit auch auf leichte Nutzfahrzeuge und Energielösungen mit Batterie- und Solarsystemen ab.

5 – KBA meldet 22.474 neue Elektroautos im Januar

Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Zulassungszahlen: Das Kraftfahrt-Bundesamt hat im Januar rund 22.500 neue Elektroautos registriert. Auffällig ist der vergleichsweise geringe Anteil der Stomer am Gesamtmarkt mit nur noch 10,5 Prozent. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2023 waren es im Schnitt 18,4 Prozent. Es wurden also anteilig wieder mehr Pkw anderer Antriebsarten zugelassen. Benziner lagen bei rund 38 Prozent und Diesel bei rund 19 Prozent Marktanteil.