Voyah plant 2024 Markteintritt in Kernmärkten Europas

In Europa versucht sich die chinesische Marke seit Ende 2022 bereits in Norwegen. Die ersten Auslieferungen des Free sind dort vor gut einem Jahr erfolgt. Auch in Israel und Finnland ist der Hersteller inzwischen aktiv. 2024 sollen nun die Kernmärkte Deutschland, Frankreich, Italien sowie Spanien und Portugal folgen. In Deutschland wurde das Elektro-SUV Free bereits im Mai 2023 mit 64.697,48 Euro auf der BAFA-Liste der für den Umweltbonus qualifizierten E-Fahrzeuge geführt. Der Marktstart ist aber offenkundig bisher nicht erfolgt.

Wie CEO Lu Fang mitteilt, sollen sowohl das E-SUV als auch der E-Van Voyah Dream in diesem Jahr nun offiziell auch in Spanien und Portugal eingeführt werden. Von diesem beiden Ländern war bisher im Gegensatz zu Deutschland, Frankreich und Italien noch keine Rede.

Der Free greift in der SUV-Klasse an. Er kommt auf 4,90 Meter Länge und einen Radstand von 2,96 Metern. Der E-Antrieb der europäischen Modelle dürfte sich von dem für chinesische Kunden unterscheiden. Jedenfalls hieß es zum Launch in Norwegen in Medienberichten u.a. von „Car News China“, dass der Free dort als Dual-Motor-Version mit 360 kW Leistung, 720 Nm maximalem Drehmoment, 106,7 kWh großer Batterie und einer WLTP-Reichweite von 500 Kilometern vorfahre. In China gibt es hingegen drei Antriebsoptionen mit jeweils anderen Leistungsdaten.

Der Van Dreamer teilt sich die Plattform mit dem Free. Er ist 5,32 Meter lang und in China seit Ende 2021 auf dem Markt. Bisher sind nur Angaben zu der für China bestimmten Version bekannt. Sowohl für den Free als auch für den Dreamer gilt, dass sie auch als Plug-in-Hybrid existieren. Ob auch beide Antriebsarten in Europa angeboten werden sollen, ist nicht bekannt.

Bei Voyah handelt es sich grundsätzlich um eine sehr junge Marke. Der Premium-Ableger des Autobauers Dongfeng lieferte im August 2021 seine ersten Fahrzeuge in China aus.



