Porsche Taycan erhält Facelift mit mehr Leistung / Zeekr senkt E-SUV Preise

1 – Electrify America eröffnet Indoor-Schnellladepark

Electrify America hat seinen ersten Indoor-Schnellladepark in San Francisco eröffnet. Während der Ladezeit an einem der 20 High Power Charger kann man einige Annehmlichkeiten genießen. Bereits vor rund zwei Jahren hatte die Ladeinfrastruktur-Tochter des VW-Konzerns ihre Vision des Ladens vorgestellt. Bei dem Design-Konzept sollte es um die Schaffung komfortabler Räume gehen, die das Erlebnis der E-Fahrer verbessern sollen.

2 – Zeekr macht sein Elektro-SUV in Europa günstiger

Geelys Elektroauto-Marke Zeekr hat in den europäischen Startmärkten den Preis des Zeekr X gesenkt. Allerdings nicht so arg wie so mancher chinesische Konkurrent. Außerdem will der Hersteller europäische Neukunden bis Ende April mit einer Sonderaktion werben. Zurzeit ist Zeekr in den Niederlanden und in Schweden präsent. Den Auslieferungsstart in Deutschland hatte Zeekr für Anfang 2024 angekündigt, noch ist der Startschuss aber nicht gefallen.

3 – Facelift des Porsche Taycan erhält 320 kW Ladeleistung

Porsche hat den Taycan aktualisiert. Obwohl der Elektro-Sportwagen bisher nicht schwach motorisiert oder langsam an der Ladesäule war, erhalten die neuen Versionen mehr Leistung, mehr Reichweite und laden noch schneller. Da der Taycan mit seiner Technik seit der Weltpremiere 2019 eigentlich immer noch sehr wettbewerbsfähig war, hätte man annehmen können, dass es sich bei dem Facelift nach rund vier Jahren Bauzeit um eben genau das handelt: eine leichte, optische Überarbeitung. In der sich immer noch schnell entwickelnden Elektromobilität hat Porsche aber zur Halbzeit des Modellzyklus weit mehr angepasst als das Design der Scheinwerfer.

4 – Heineken und Einride bringen Bier per E-Lkw nach Deutschland

In den Niederlanden hat die Brauerei Heineken bereits den ein oder anderen Elektro-Lkw in Betrieb – aber vorrangig für die lokale Zustellung innerhalb von Städten. Mit Hilfe des schwedischen Unternehmens Einride kommen jetzt fünf schwere E-Lkw hinzu. Diese bringen Bier aus der Brauerei in Den Bosch ins Zentrallager in Duisburg. Konkret wird Einride im Auftrag von Heineken fünf Mercedes-Benz eActros 300 einsetzen, die täglich zehn volle Lkw-Ladungen transportieren sollen.

5 – Nürnberg nimmt elektrisches Bestattungsfahrzeug in Betrieb

In Nürnberg kann man nun auch seine letzte Reise rein elektrisch antreten: Die fränkische Stadt hat nämlich als erste Kommune in Bayern einen rein elektrischen Bestattungswagen in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um einen Mercedes-Benz EQV. Nach einer Testphase sollen auch die restlichen vier Bestattungsfahrzeuge durch elektrische Modelle ausgetauscht werden. Bei dem jetzt angeschafften EQV handelt es sich um die Variante mit dem größten Akku.