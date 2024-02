Electrify America eröffnet Indoor-Schnellladepark

Bereits vor rund zwei Jahren stellte Electrify America „The Charging Station of the Future, Today “ vor – ein Design-Konzept „zur Schaffung komfortabler Räume, die das Erlebnis der E-Fahrer verbessern sollen“. Die VW-Tochter hat beim Design Feedback von Kunden, Erkenntnisse aus Trendforschung sowie von Architektur- und Bauberatern einbezogen.

Zwar verfügt Electrify America laut eigener Aussage bereits über zwei „Vorzeige-Ladestandorte“ im Freien – einer befindet sich in Baker und der zweite in Santa Clara. Der jetzt eröffnete Indoor-Standort im Stadtteil South Market (SoMa) sei jedoch der erste, der die Strategie des Unternehmens widerspiegeln würde, größere Standorte aufzubauen. Denn während die zwei erstgenannten Ladeparks über je rund zehn Ladegeräte verfügen, ist der neue Standort mit 20 Ladesäulen ausgestattet.

Der Indoor-Standort, der rund um die Uhr zugänglich und überwacht ist, bietet jedoch mehr als das reine Laden von E-Fahrzeugen. So sind vor Ort zwei temperierte Lounge-Bereiche mit Möglichkeiten zum Kauf von Speisen und Getränken untergebracht. Während der Wartezeit steht zudem kostenloses WLAN bereit. Auch an die menschlichen Bedürfnisse wurde gedacht: Zwei Toiletten mit Wickelmöglichkeiten ergänzen das Angebot.

Bei den bisherigen Vorzeige-Standorten soll es jedoch nicht bleiben. Die VW-Tochter plant, weitere Standorte dieser Art landesweit in Ballungsräumen zu errichten. „Wir setzen uns dafür ein, E-Fahrzeuge für alle zugänglich zu machen, insbesondere in dicht besiedelten Stadtgebieten wie San Francisco“, so Robert Barrosa, Präsident und CEO von Electrify America. Und ergänzt: „Unsere Erfahrung mit dem Bau von über 250 Ladestationen in Kalifornien und mehr als 900 in Nordamerika versetzt uns in die einzigartige Lage, qualitativ hochwertige Ladeinfrastruktur direkt in die Gemeinden zu bringen, in denen die Menschen leben und arbeiten, und die Einführung von E-Fahrzeugen im ganzen Bundesstaat zu unterstützen.“

Vor fünf Jahren wurde Electrify America gegründet. Mittlerweile kommt das Ladeinfrastruktur-Unternehmen auf die besagten 900 Schnellladestandorte mit insgesamt 4.000 Ladesäulen in ganz Nordamerika. Das Netzwerk soll jedoch weiter wachsen. Nicht nur durch die Inbetriebnahme von neuen Standorten, sondern auch durch eine Erweiterung der Anzahl an Ladepunkten bestehender Standorte und den Austausch bestehender Ladesäulen durch neue Modelle.

Auch die Integration von NACS gehört dazu: Electrify America hatte bereits vergangenen Sommer angekündigt, den NACS-Anschluss in die eigenen Schnellladestationen in den USA sowie in die des kanadischen Ablegers Electrify Canada zu integrieren.

electrifyamerica.com (San Francisco), electrifyamerica.com (Zahlen)