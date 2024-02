Ionity steht bei 600 Ladestandorten in 24 europäischen Ländern

An den 600 in Betrieb genommenen Standorten von Ionity befinden sich nach Unternehmensangaben insgesamt 3.382 HPC-Ladepunkte. 96 weitere Ladeparks sind den Münchnern zufolge zurzeit im Aufbau. Insgesamt ist Ionity inzwischen in 24 europäischen Ländern präsent. Bis 2025 soll die Anzahl der Ionity-Standorte wie berichtet auf mehr als 1.000 mit dann 7.000 Ladepunkten steigen.

Wir erinnern uns: Die Gründung des Unternehmens datiert von 2017, als Ionity in Form eines Joint Ventures von BMW, Ford, Mercedes und dem VW-Konzern (vertreten durch Audi und Porsche) aus der Taufe gehoben wurde. Inzwischen gehören auch Hyundai und die Climate Infrastructure Platform von BlackRock als Finanzinvestor zu den Anteilseignern. In einer initialen Phase errichtete Ionity zunächst 400 Standorte mit meist vier bis sechs Ladesäulen. Ende 2021 kündigte das Unternehmen eine zweite Expansionsphase mit verändertem Fokus an. Ionity-Ladeparks werden seitdem nicht mehr nur an Autobahnen, sondern auch in der Nähe von Großstädten und entlang stark befahrener Fernstraßen errichtet. Und: Neue Standorte werden von Beginn an mit durchschnittlich sechs bis zwölf Ladestationen geplant. Dabei kann weiterhin jede Ladesäule 350 kW abgeben. Das sogenannte Power-Sharing wird bei Ionity nicht praktiziert.

Ähnlich wie EnBW mit seinen überdachten Schnelllade-Hubs kauft auch Ionity vermehrt eigene Grundstücke. Auf seiner Webseite sucht das Unternehmen aktiv nach Standorten mit einer Größe von mindestens 500 bis 3.000 Quadratmetern, wobei auch größere Flächen in Betracht gezogen werden. Die Areale sollen „Platz für mindestens 12 Ladebuchten und Hardware bieten“ und von Autobahnen oder Hauptverkehrsstraße gut zu erreichen sein. Außerdem werden Orte mit Zugang zu bestehenden Services (wie Tankstellen, Cafés, Geschäfte, Toiletten) bevorzugt.

ionity.eu