Kia bietet Leasingdeal für Niro EV und EV6 / Lucid Air Pure jetzt auch Deutschland

1 – Lucid bringt neues Basismodell des Air nach Deutschland

Der US-Hersteller Lucid Motors bringt die neue Basisvariante seiner elektrischen Luxuslimousine nun auch auf den deutschen Markt. Der Lucid Air Pure RWD verfügt über einen 325 kW starken Heckantrieb und ersetzt das Allrad-Modell mit der Pure-Ausstattung. In den USA ist das Basismodell mit Heckantrieb bereits seit Oktober erhältlich. Jetzt ist das Europa-Modell mit einer offiziellen Reichweite von bis zu 747 Kilometern auch hierzulande erhältlich – und zwar ab 85.000 Euro.

2 – Mahindra setzt auf MEB-Komponenten von Volkswagen

Volkswagen und der indische Fahrzeughersteller Mahindra haben einen Liefervertrag unterzeichnet. Dabei geht es um Komponenten aus dem Modularen Elektro Baukasten von VW sowie die neuen Batteriezellen des deutschen Konzerns. Damit wird Mahindra der erste externe Partner, der die Einheitsbatteriezelle von Volkswagen in seine Fahrzeuge übernimmt. Außerdem wollen beide Unternehmen eine mögliche Ausweitung der Zusammenarbeit prüfen.

3 – Kia startet Leasing-Aktion für Niro EV und EV6

Und damit kommen wir zum nächsten Kapitel der aktuellen Elektroauto-Rabattschlacht. Die Elektromodelle Niro EV, Kia EV6 und dessen Sportversion EV6 GT können jetzt günstiger geleast werden: Beim Niro EV startet die Monatsrate schon bei 299 Euro, der EV6 ist ab 359 Euro erhältlich. Die Aktion von Kia gilt für Privatkunden und läuft bei allen teilnehmenden Kia-Händlern bis Ende März. Die Raten gelten jeweils für die Basisversionen der Modelle.

4 – Siemens stattet Infinity Tower mit 200 Ladepunkten aus

Der Infinity Tower, eines der höchsten Wohngebäude in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon, wartet jetzt mit reichlich Ladeinfrastruktur auf. Das Hochhaus wurde von Siemens mit 200 VersiCharge-Wallboxen sowie einem intelligenten Lademanagement ausgestattet. Die Wallboxen befinden sich in sechs Ladeinseln auf drei Etagen. Auf einem Bild ist zu erkennen, dass die Variante mit Typ-2-Dose zum Einsatz kommt.

5 – Ford eröffnet Testlabor für Elektroantriebe in Großbritannien

Ford hat an seinem britischen Hauptsitz in Essex ein neues Testlabor für Elektroantriebe eröffnet. Die ersten Versuche im neuen Labor für Antriebsentwicklung wurden mit Komponenten für den E-Transit Courier, den E-Transit Custom und den Ford Puma Gen-E durchgeführt. Zuvor hat Ford rund 24 Millionen Pfund in das neue Entwicklungslabor investiert. Es verfügt über acht fahrzeuggroße Räume, in denen der Automobilhersteller unter anderem Elektroantriebe testen kann.