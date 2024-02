Lotus Technology gibt Börsendebüt in den USA

Die Listung an der US-Börse Nasdaq erfolgte durch einen Zusammenschluss mit der dort bereits notierten Börsenhülle L Catterton Asia Acquisition Corporation (LCAA). An der Wallstreet notiert das Unternehmen nun unter dem Tickersymbol LOT. Konkret angekündigt worden war der Schritt im Februar 2023, nachdem Gerüchte dazu bereits im Februar 2022 durchgesickert waren. Die Börsen-Pläne gibt es also schon länger, nun meldet Lotus Vollzug. Das bisherige Führungsteam von Lotus Tech unter der Leitung von CEO Qingfeng Feng behält auch bei dem fusionierten Unternehmen seine Führungsfunktion. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Zugang zum Kapitalmarkt durch den Börsengang eine Beschleunigung für Lotus, um weltweit zu expandieren“, so Qingfeng Feng.

Ein US-Börsengang per SPAC-Fusion ist in den vergangenen Jahren ein beliebtes Mittel geworden, um als schnell wachsende Firma etwa an der Nasdaq gelistet zu werden. Der reguläre Weg kann bis zu zwei Jahre dauern. Daher hat sich ein Geschäftsfeld für Börsenhüllen gebildet, die nach ihrer Gründung mit Investorengeldern diesen langwierigen Prozess durchlaufen und dann – aus Mangel an einem eigenen Geschäftskern – mit einem noch nicht börsennotierten, vielversprechenden Unternehmen fusionieren.

Lotus Technology ist diesen Weg nun gegangen. Die Elektroauto-Sparte gehört zum Hersteller Lotus, der sich wiederum im gemeinsamen Besitz des chinesischen Automobilherstellers Geely und der malaysischen Etika Automotive befindet.

Lotus Technology hatte 2022 mit der Produktion seines ersten Elektromodells Eletre in der chinesischen Stadt Wuhan begonnen. Das dortige Werk ist auf eine Jahreskapazität von 150.000 Fahrzeugen ausgelegt. Das Modell wird seit 2023 in China, in der EU und Großbritannien ausgeliefert. Auch wir sind es schon gefahren (Hier unsere Eindrücke).Für dieses Jahr wird auch der Marktstart in den USA erwartet. Mit der sportliche E-Limousine Emeya hat Lotus Technology zudem ein Folgemodell in der Pipeline. Dessen Auslieferungen haben im Januar in China begonnen. und sollen in der zweiten Hälfte 2024 auch in Europa starten.

