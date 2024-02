Millionen-Investment für EST-Floattech

Zu diesen bestehenden Aktionären gehören PDENH, Ponooc, Yard Energy und der Rotterdam Port Fund, an dem auch der Investmentfonds der Stadt Rotterdam beteiligt ist. Der Rotterdam Port Fund ist ein privater Investmentfonds, der sich auf Innovationen im Hafensektor konzentriert. In Rotterdam hat auch EST-Floattech nach eigenen Angaben zahlreiche Kunden.

EST-Floattech entwickelt und produziert Lithium-Ionen-Batteriesysteme für Elektro- und Hybridantriebe von Binnenschiffen, Fähren sowie Yachten und entwickelt auch die Software für das Batteriemanagement selbst. 2022 war das Unternehmen an der Umrüstung einiger Binnenschiffe beteiligt und hat hierfür einen 504 kWh großen Batteriecontainer geliefert. Selbst auf den schweren Binnenschiffen dürfen die Batterien nicht zu viel Platz wegnehmen und auch nicht zu schwer sein, um nicht zulasten der Fracht zu gehen.

Neben einer hohen Energiedichte spielen auch Sicherheitsaspekte wie der Brandschutz auf Schiffen eine große Rolle. Dafür wurde das neue Batteriesystem der Octopus-Serie von EST-Floattech kürzlich von DNV, Lloyd’s Register und Bureau Veritas für maritime Anwendungen zertifiziert. Damit wird bescheinigt, dass die Octopus-Systeme die entsprechenden Sicherheitsanforderungen erfüllen.

„Die Investition des Energietransitiefonds Rotterdam und der derzeitigen Aktionäre von EST-Floattech bringt nicht nur neues Kapital, das uns hilft, den nächsten Schritt in Richtung Wachstum zu machen, sondern zeigt auch, dass die Niederlande an die Kraft von Innovation und nachhaltiger Energie glauben“, sagt Joep Gorgels, CFO und CBDO von EST-Floattech. „Mit InnovationQuarter haben wir einen neuen Partner gewonnen und gemeinsam mit Ponooc, Yard Energy, Rotterdam Port Fund und PDENH bauen wir weiterhin eine Zukunft auf, in der wir dazu beitragen, die maritime Industrie nachhaltiger zu machen.“

est-floattech.com (Finanzierungsrunde), est-flaottech.com (Zertifizierung)