Dänische Ladeplattform Spirii erhält neuen Mehrheitseigner

Edenred bezeichnet sich als eine digitale Plattform für Dienstleistungen und Zahlungen und Anbieter von B2B-Mobilitätslösungen. Seine Wurzeln liegen im Gutschein-Geschäft („Ticket Restaurant“), inzwischen bietet die nahe Paris ansässige Gruppe vor allem Transaktionslösungen aller Art für Unternehmen, Mitarbeiter und Händler. Mit der Übernahme einer Mehrheit der 2019 gegründeten dänischen Ladeplattform Spirii steigt Edenred nun zudem in das Ladegeschäft ein. Wie hoch der Besitz an Spirii ausfällt und was die Franzosen dafür gezahlt haben, äußern die Partner in ihrer begleitenden Mitteilung nicht.

Spirii betont lediglich, dass man nun Impulse für eine spannende neue Phase der globalen Expansion erwarte. „Durch die Verbindung von Spiriis führender Plattformtechnologie, seinem bestehenden Kundenportfolio sowie seinen schlüsselfertigen Ladelösungen mit Edenreds etablierter globaler Marktpräsenz und einem Kundenstamm von mehr als 1 Million Geschäftskunden, 2 Millionen Händlern und 60 Millionen Endverbrauchern schafft die Fusion eine starke Allianz, die bereit ist, die weltweite Einführung von Elektrofahrzeugen anzuführen“, heißt es.

Edenred gibt an, die innovativen Technologien und Lösungen von Spirii auch selbst integrieren und damit seinen Flottenkunden, die auf Elektromobilität umsteigen, einen Mehrwert bieten zu wollen. Ziel sei, der führende Anbieter von elektrischen Flotten- und Zahlungslösungen in Europa und Lateinamerika zu werden, so die Franzosen. Die beiden Gründungsgesellschafter von Spirii -Tore Harritshøj und Torben Fog – bleiben derweil Anteilseigner von Spirii und auch als CEO und CIO im Managementteam.

„Mit dieser Maßnahme weiten wir unsere Reichweite auf ein breiteres Netzwerk von Kunden aus“, sagt Diane Coliche, Chief Operating Officer für Mobilität bei Edenred. „Mit dieser Akquisition unterstreicht Edenred sein Engagement, innovative E-Mobility-Lösungen zu entwickeln und seine Kunden beim Übergang zur Elektrifizierung zu unterstützen.“

„Wir sind stolz und glücklich, Teil der Edenred-Familie zu werden“, äußert Tore Harritshøj, CEO von Spirii. „Die Übernahme durch Edenred ist ein Beweis für unseren Erfolg und starken Einsatz. (…) Gemeinsam mit Edenred werden wir den Übergang zu nachhaltigem Transport beschleunigen und es Unternehmen und EV-Fahrern ermöglichen, ihre Ziele im Bereich der Elektromobilität zu erreichen.“

Gehört haben wir von Spirii bereits Ende 2022 in Verbindung mit dem Zuschlag für die Installation von 247 AC-Ladestationen in Dänemark, konkret in den Kommunen Vejle, Vejen, Gladsaxe und Ikast-Brande. Die Ausschreibungen gewann das Unternehmen damals zusammen mit dem niederländischen Ladepunktbetreiber PowerGo. Letzterer übernahm den Betrieb, Spirii stellte die Plattform und Lade-App bereit.

via.ritzau.dk