ADS-TEC schließt Kooperation mit Caverion für Norwegen

Beide Unternehmen sind eine entsprechende Partnerschaft eingegangen. Während ADS-TEC die Produkte ChargePost, ChargeBox und C&I Energiespeichersysteme an Caverion liefern wird, ist das Dienstleistungsunternehmen hingegen für die Inbetriebnahme und den Service zuständig. Welche Länder im Norden Europas der Anbieter von Batterie-gestützter Schnellladetechnologie noch im Visier hat, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

„Mit Caverion haben wir einen Partner in Norwegen und den nordischen Ländern gefunden, der schnelle, praxisnahe Qualitätsdienstleistungen zu den Kunden und CPOs bringt. Mit diesem erfahrenen und zuverlässigen Unternehmen haben wir den perfekten Partner gefunden, um hochwertige Serviceleistungen von A bis Z in den weltweit führenden Markt der E-Mobilität zu bringen“, so Thomas Speidel, Geschäftsführer von ADS-TEC Energy. „Die Produkte von ADS-TEC sind innovativ und eine gute Lösung für unsere Kunden und Partner, die oft vom begrenzten Netz abhängen“, ergänzt Ove Kjelby, Vertriebsleiter E-Mobility bei Caverion.

Bei der speicherbasierten ChargePost handelt es sich um eine Ladestation, die eine Ladeleistung von bis zu 300 kW bereitstellen kann. Das rechteckige Ladesystem mit den Maßen 1,3 x 1,5 x 2,4 Meter verfügt über zwei HPC-Anschlüsse, zwischen 144 und 201 kWh Batteriekapazität und über bis zu zwei 75 Zoll große Werbedisplays über die gesamte Höhe der Außenfläche. Bei der ChargeBox handelt es sich um ein Modell, bei dem die Batterie-Einheit und die eigentliche Ladesäule baulich voneinander getrennt sind. Pro Ladepunkt sind bis zu 320 kW möglich, der Batteriespeicher kommt auf 140 kWh. Dank der verschiedenen Platzierungsmöglichkeiten der Systemkomponenten könnten bis zu 300 Meter zwischen dem Netzanschluss und dem Ladepunkt liegen.

„Mit den batteriegepufferten Schnellladelösungen können sie die bestehende Infrastruktur nutzen und laden dennoch ultraschnell – und das ohne Netzausbau. Darüber hinaus sind ADS-TEC Produkte eine gute Lösung für CPOs, die ihre älteren Ladestationen auf kosteneffiziente Weise erneuern und dabei die bestehende Infrastruktur nutzen wollen“, äußert sich Kjelby zu den Vorteilen der Batterie-gestützten Schnellladelösungen.

ads-tec-energy.com