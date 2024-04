RheinEnergie wird strategischer Investor bei The Mobility House

Wie hoch das Investment ausfällt, das verraten die beiden Unternehmen allerdings nicht – und betonen lieber die Bedeutung der Partnerschaft: „Diese strategische Allianz ist ein wichtiger Zukunftsbaustein für uns, vor allem aber für unsere Kundinnen und Kunden. Mit The Mobility House an unserer Seite gewinnen wir Expertise und einen erheblich erweiterten Gestaltungsspielraum insbesondere bei digitalen und vernetzten Services rund um die Immobilie und die Mobilität“, sagt Andreas Feicht, Vorstandsvorsitzender der RheinEnergie.

Thomas Raffeiner, CEO bei The Mobility House, ergänzt: „Wir freuen uns, die RheinEnergie als Investorin und Partnerin willkommen zu heißen. Gemeinsam können wir unsere Vision ,zero zero’, E-Autos kostenlos und emissionsfrei zu laden, schneller verwirklichen und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.“

Im Zuge der Zusammenarbeit wird die RheinEnergie dieses Jahr für den privaten Sektor einen Stromtarif anbieten, mit dem sich die Ladekosten um jährlich dreistellige Beträge senken lassen. The Mobility House liefert dabei die Technologiebausteine, die RheinEnergie ist als vertraute Energielieferantin weiterhin direkter Vertragspartner.

The Mobility House bezeichnet sich als führender Anbieter von intelligenten Lade- und Energielösungen und Pionier auf dem Gebiet von Vehicle to Grid (V2G). Im Januar konnte The Mobility House den ehemaligen VW-Chef Herbert Diess als Verwaltungsratschef gewinnen. Über das von The Mobility House entwickelte Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot werden mittlerweile über 1.700 Ladestandorte intelligent geladen.

Auf Basis der eigenen Technologie handelt das Unternehmen über 4.500 stationäre 1st- und 2nd-Life-Autobatterien an den europäischen Leistungs- und Energiemärkten mit mehr als 100 Megawatt Leistung. Das Technologieportfolio ist auch Basis für den Ende letzten Jahres gelaunchten Autostromtarif eyond. Dank eyond senken Elektroautofahrende ihre Ladekosten durch das flexible Bereitstellen ihrer Elektroautobatterie um bis zu 400 Euro.

