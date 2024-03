Paccar installiert Batterie-gestützte HPC bei DAF-Partner

Das Projekt von Paccar wurde speziell für Best Trucks entwickelt, heißt es. Während die PV-Module bereits vorhanden waren, folgten nun die Installation eines Energiespeichersystems (ESS) mit 480-kWh-Batteriespeicher, einem Energiemanagementsystems (EMS) sowie die drei bereits genannten High Power Charger.

Zwei der drei Ladestationen befinden sich in der Werkstatt, diese sollen die E-Lkw innerhalb einer Stunde aufladen können. „Elektrofahrzeuge sollen unsere Werkstatt immer mit einer Batterieladung von mindestens 80% verlassen, damit diese nach der Wartung sofort weiterfahren können“, so Ronald Janssen, Eigentümer von Best Trucks. Eine dritte Schnellladestation ist hingegen öffentlich zugänglich. Details zur Technik werden jedoch nicht genannt.

Umso mehr wird auf die Vorteile des „Microgrids“ eingegangen. So äußert Janssen, dass aufgrund des steigenden Energiebedarfs die Sicherung der Energieversorgung von drängender Wichtigkeit sei. „Man möchte nicht entscheiden müssen, ob man die Beleuchtung in der Werkstatt eingeschaltet lässt oder die Elektrofahrzeuge der Kunden auflädt“, lässt der Eigentümer wissen. Und fügt hinzu: „Dieses Microgrid sorgt für eine beständige und nachhaltige Energieversorgung und ermöglicht gleichzeitig Schnellladungen. Es steht auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder in Zeiten unzureichender Netzstromversorgung zur Verfügung. Es ist gut zu wissen, dass wir uns immer auf den Energiespeicher verlassen können.“

Das Energiemanagementsystem soll alle relevanten Daten erfassen – von den erwarteten Sonnenstunden über den Energieverbrauch bis hin zu Bedarfsspitzen im Stromnetz – und das System entsprechend anpassen, „um höchste Effizienz bei niedrigsten Energiekosten zu erzielen“. Darüber hinaus kann Best Trucks mit Strom handeln. Im Detail erklärt DAF Trucks in einer Mitteilung wie folgt: Das Unternehmen kann den Strom „lokal speichern, wenn die Tarife niedrig sind oder wenn es einen Überschuss an Solarenergie gibt, und ihn dann nutzen oder ins Netz einspeisen, wenn großer Bedarf herrscht und die Tarife entsprechend hoch sind.“

„Immer mehr DAF-Partner zeigen Interesse an einem solchen Stromversorgungssystem vor Ort. Es geht darum, den Kunden einen erstklassigen Service zu bieten und die Energiewende für eine ökologischere Zukunft zu vereinfachen“, so Rob van Erp, Europa Manager Innovation und strategische Programme bei Paccar Parts.

daftrucks.de