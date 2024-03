Elektro-Muscle-Car von Dodge / Giga Grünheide länger offline / e-Ducato ab 54.800€

1 – Tesla-Werk in Grünheide wohl bis Ende kommender Woche ohne Strom

Nach der Attacke auf die Stromversorgung des Tesla-Werks in Grünheide zeigen sich die Auswirkungen so langsam in ihrem ganzen Ausmaß. Und die Bänder werden länger still stehen als zunächst gedacht: Bis voraussichtlich Ende kommender Woche bleibe die Produktion in der Gigafactory unterbrochen, teilte das Unternehmen gestern mit. Werksleiter André Thierig äußerte bereits, dass er nicht damit rechne, die Fertigung in dieser Woche wieder aufnehmen zu können.

2 – Fiat e-Ducato startet bei 54.800 Euro netto

Die Handelspartner von Fiat Professional in Deutschland nehmen ab sofort Bestellungen für den neuen Fiat E-Ducato in den Kastenwagen-Varianten entgegen. Die Preise starten bei 54.800 Euro netto. Der elektrische Fiat-Kastenwagen kann je nach Karosserieversion in zwei Längen sowie zwei Aufbauhöhen geordert werden. Zudem haben die Kunden die Wahl zwischen verglasten, teilverglasten und verblechten Fenstern im Laderaum.

3 – Dodge stellt erstes Elektro-Muscle-Car vor – mit Auspuffsound

Die US-amerikanische Stellantis-Marke Dodge hat ihr erstes Elektro-Modell und zugleich das erste elektrische „Muscle Car“ überhaupt präsentiert. Der Dodge Charger Daytona übernimmt zwar einen ikonischen Namen, hat mit dem V8-Vorgänger aber wenig gemeinsam. Das neue Elektroauto baut auf einer Stellantis-Plattform mit 400-Volt-Technik auf und bietet bis zu 500 kW Antriebsleistung. Diese liefern zwei Motoren mit je 250 kW, was den Stromer in 3,3 Sekunden von 0 auf 60 Meilen beschleunigen soll.

4 – Smatrics und Solarcap eröffnen größten HPC-Park Österreichs

In Meggenhofen an der A8 ist Österreichs größter Ladepark eröffnet worden. Der Standort von Solarcap bietet insgesamt 75 Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 400 kW. In Betrieb gegangen ist die große Anlage bereits im Dezember, wie aus einer aktuellen Mitteilung des Projektpartners Smatrics hervorgeht. Smatrics betreibt vor Ort als Servicepartner 13 DC-Ladesäulen, an denen sich 47 der 75 Schnellladepunkte befinden. In Meggenhofen sind Hypercharger von Alpitronic verbaut, die Ladesäulen sind in einem auffälligen Grün lackiert.

5 – EU-Zölle auf importierte E-Autos aus China?

Die EU beginnt mit der Erfassung von importierten Elektroautos aus China, die für Zölle in Frage kommen. Die laufende Anti-Dumping-Untersuchung soll zwar erst im November 2024 abgeschlossen sein, doch Zölle könnten rückwirkend bereits ab Juli gelten. Wie im Amtsblatt der EU zu lesen ist, trifft die Europäische Union zurzeit Vorbereitungen für den Fall, dass festgestellt wird, dass chinesische E-Autos vom eigenen Staat „unfaire Subventionen“ erhalten. Konkret beginnt die Kommission am 7. März mit der sogenannten zollamtlichen Erfassung chinesischer E-Auto-Importe.