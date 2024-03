New York City: New Flyer sichert sich Rahmenvertrag über 1.420 E-Busse

Konkret hat die New York City Transit Authority (NYCT) vertraglich mit New Flyer vereinbart, binnen fünf Jahren bis zu 2.090 Busse abzunehmen, davon bis zu 1.420 Elektrobusse. Aus diesem Rahmenvertrag hat die NYCT nach Angaben des zur NFI-Gruppe gehörenden Busherstellers bereits eine feste Bestellung für 205 Elektrobusse des Typs Xcelsior Charge NG ausgekoppelt.

Unterteilt ist der fünfjährige Rahmenvertrag im Bereich der E-Busse in 12- und 18-Meter-Fahrzeuge. Fix geordert wurden demnach 187 Batterie-elektrische Xcelsior Charge NG als 12-Meter-Solobusse (Originalangabe: 40 Fuß) mit der Option auf 943 weitere Einheiten. Außerdem 18 Xcelsior Charge NG als 18-Meter-Gelenkbusse („60 Fuß“) mit der Option auf 272 weitere.

NYCT ist Teil der Metropolitan Transportation Authority (MTA), der größten Verkehrsbehörde Nordamerikas mit jährlich rund 425 Millionen Fahrgästen. Die MTA hat sich verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen zwischen dem Basisjahr 2015 und dem Jahr 2040 um 85 % zu senken. Auf dieses Ziel zahlt die Anschaffung von Elektrobussen ein. Der oben skizzierte Kauf der BEV-Fahrzeuge von New Flyer wird dabei durch das „Low or No Emission“-Förderprogramm der US-amerikanischen Federal Transit Administration bezuschusst.

Die Kooperation zwischen New Flyer und NYCT besteht übrigens schon lange. Seit 1996 habe man mehr als 4.500 Busse an die NYCT geliefert, teilt das Unternehmen mit. „Der Xcelsior CHARGE NG ist mit unserer neuesten Batterie-elektrischen Technologie ausgestattet, die neben den Vorteilen für die Umwelt auch eine größere Reichweite und eine bessere Wartungsfreundlichkeit bietet“, betont Chris Stoddart, Präsident, North American Bus and Coach, NFI.

New Flyer gibt auf seiner Webseite an, dass seine Batterie-elektrischen Busse des Typs Xcelsior Charge NG in der maximalen Batteriekonfiguration mit 520 kWh eine Reichweite von bis zu 258 Meilen (12-Meter-Variante) bzw. 152 Meilen (18-Meter-Variante) gewährleisten. Das sind umgerechnet rund 415 bzw. 245 Kilometer. Gelauncht wurde das Modell, von dem es auch eine 10,6-Meter-Variante („35 Fuß“) gibt, im Jahr 2021.

„Unsere kontinuierliche Innovation und Weiterentwicklung, insbesondere im Bereich der batterieelektrischen Busse, ermöglicht es New Flyer, eine führende und integrale Rolle bei der Unterstützung der NYCT bei der Aktualisierung ihrer Flotte zu spielen“, so Chris Stoddart. Neben New Flyer vereint NFI unter sich unter anderem die Marken MCI, Alexander Dennis Limited, Plaxton und Arboc. Das auf Linienbusse fokussierte Unternehmen New Flyer soll nach eigenen Angaben bisher 1.900 emissionsfreie Busse ausgeliefert haben.



newflyer.com