Nio stellt 75-kWh-Pack auf LFP-Zellen um

Der 75-kWh-Wechselakku wird von Nio seit September 2021 angeboten. Bisher kommen in dem Basis-Akku größtenteils LFP-Zellen zum Einsatz. In den vier Ecken des Akku-Packs ist bisher noch jeweils ein Modul mit NMC-Zellen verbaut. Laut Nio werden diese Zellen des Hybrid-Packs als eine Art Leistungsbooster verwendet. Sie dienen dazu, dass die Batterie kurzfristig viel Leistung abgeben kann – tatsächlich ist die Leistung der Fahrzeuge unabhängig davon, ob das 75-kWh- oder 100-kWh-Pack verbaut ist.

Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, dass auch diese vier NMC-Module durch LFP-Zellen ersetzt werden. Es bleibt aber die 75 kWh Energiegehalt in der Standard-Batterie von Nio. Die Auslieferungen sollen laut einer Veröffentlichung in der Nio-App bald beginnen.

Der Schritt, auf die NMC-Module zu verzichten, dürfte Nio vor allem Vorteile bei den Kosten bringen: Die reinen LFP-Batterien dürften etwas günstiger sein. Möglich wird die Entwicklung wohl durch eine neue Zellgeneration von Haupt-Batteriepartner CATL.

Zusätzlich sollen die Zellwiderstände optimiert worden sein, so Nio. Damit steigt die maximale DC-Ladeleistung von 140 auf nun 170 kW, womit der Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent künftig noch 27 Minuten dauern soll – bisher waren es 30 Minuten. Auch die Leistungsabgabe bei niedrigen Temperaturen soll verbessert worden sein, zudem sei das neue Pack „branchenweit führend bei der Genauigkeit der LFP-Zellenschätzung“. Sprich: Die aufgrund des Spannungsverlaufs von LFP-Zellen schwierige Erfassung des Ladestands soll präziser sein und damit die Reichweiten-Prognose im Auto verlässlicher werden.

Die neue LFP-Batterie soll in Kürze mit den 2024er-Modellen von Nio ausgeliefert werden. Ob und wann die neue Batteriegeneration auch in das Akku-Tausch-System von Nio eingeführt wird, gibt das Unternehmen noch nicht an. Auch ein Europa-Start der neuen 75-kWh-Batterie wird noch nicht ausdrücklich erwähnt.

cnevpost.com