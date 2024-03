Alpitronic eröffnet Entwicklungsstandort bei München

Bis Ende letzten Jahres verfügte das Unternehmen bereits über Standorte in Bozen und Bergamo in Italien sowie Charlotte in den USA. Im Januar dieses Jahres folgte die Eröffnung eines Entwicklungsbüros in Bologna. Bei der begleitenden Mitteilung wurde seinerzeit München als weiterer Standort bereits genannt. Nun folgte offenbar die offizielle Eröffnung.

„Die Standortwahl erfolgte aufgrund der Nähe zu renommierten Universitäten und der Attraktivität und guten Erreichbarkeit des Standorts München. Drei der vier Südtiroler Gründer, CEO, Philipp Senoner, CTO Andreas Oberrauch und Leiterin des Power Cycling, Sigrid Zanon sind Alumni der Technischen Universität München und haben deshalb eine persönliche Verbundenheit zur Universität und zur Stadt“, teilt Alpitronic mit.

Der neue Entwicklungsstandort in Ottobrunn bei München dient der Software- und Systementwicklung und werde durch die Expertise im Vertriebsaußendienst ergänzt. Derzeit arbeiten vor Ort sieben festangestellte Mitarbeiter und drei Werkstudenten. „Bis Ende 2024 möchten wir unser Team um weitere 11 Festanstellungen erweitern, um die Entwicklung neuer Produkte und das Wachstum unseres Unternehmens bestmöglich voranzutreiben“, so Geschäftsführer und Mitgründer Philipp Senoner. Und weiter: „Das vorhandene Know-how und die Ausbildung, die potenzielle Mitarbeiter im Raum München mitbringen, bereichern unser Team und tragen zur Exzellenz und Weiterentwicklung unserer Produkte bei.“

Im vergangenen Jahr stand Philipp Senoner im Video-Interview mit electrive-Chefredakteur Peter Schwierz vor der Kamera. Was der Alpitronic-Geschäftsführer über das Erfolgsgeheimnis, aktuelle Trends und die nächsten Schritte gesagt hat, können Sie hier anschauen.

Quelle: Info per E-Mail