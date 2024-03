Juice Technology integriert Bezahlterminal von Wallee

Erst Ende letzten Jahres gaben die von der Bochumer GLS Bank gegründete Mobilitätstochter GLS Mobility und Wallee eine Kooperation bekannt, um das Bezahlsystem Pay-t für Ladesäulen in der Schweiz einzuführen. Mit Juice Technologe kooperiert nun also ein weiteres Unternehmen mit dem Zahlungsdienstleister zur Abrechnung von Ladevorgängen.

Die Schweizer Lösung soll einfach einzurichten, kostengünstig im Betrieb, wartungsarm und sicher sein, heißt es in einer Mitteilung. Zum Einsatz kommt die Ladestation Juice Charger me 3, die mit 11 bzw. 22 kW angeboten wird und über ein fest angeschlagenes Kabel verfügt. Weitere Merkmale sind die Konnektivität via WLAN und Ethernet, Unterstützung von OCPP 1.5 und 1.6, dynamisches Lastmanagement für bis zu 250 Einheiten, MID-konformer Stromzähler oder auch die Freischaltung per RFID bzw. Plug&Charge (nach ISO 15118).

Für die Abrechnung der Ladevorgänge kommt bei dieser Kooperation das Bezahlterminal von Wallee zum Einsatz, das im Gehäuse des Juice Charger me 3 verbaut ist. Dieses ermöglicht nicht nur die Steuerung des einen Ladepunktes, sondern gleich von mehreren. Darüber hinaus gehört auch ein Backend zur Steuerung der Ladetarife oder auch die Abrechnung dazu. Die Abrechnung der Ladevorgänge aus Kundensicht kann u. a. via Debit- und Kreditkarten, Flottenkarten sowie mobilen Zahlungsmethoden wie Apple Pay, Google Pay oder auch TWINT erfolgen.

„Endlich kann man den Ladestrom für sein E-Auto ganz simpel und günstig per Kredit-/Debitkarte oder zum Beispiel auch mit Twint bezahlen. Damit erübrigen sich ab sofort die unzähligen Ladekarten, an denen teilweise bis zu vier Parteien mitverdienen und die zu überhöhten Ladetarifen geführt haben“, so Christoph Erni, CEO und Gründer von Juice Technology. Sascha Krüsi, CXO und Mitgründer von Wallee ergänzt: „Mit attraktiven Konditionen, schneller Abrechnung und Auszahlung bieten wir eine ideale Lösung für kommerzielle Ladeinfrastrukturen. Bei der Gestaltung der Ladetarife und Strompreise haben Betreiber freie Hand. Da sich auch Flottenkarten integrieren lassen, können die Anbieter mit einer Lösung alle Nutzergruppen bedienen.“

Das Ziel der Kooperation sei es, „eine kostengünstige und leicht zugängliche Infrastruktur zu schaffen, die für kleine und große Installationen geeignet ist“. Das System, welches aus der Juice-Ladestation und dem Bezahlterminal von Wallee besteht, ist bereits bei ersten Projekten im Einsatz. So zum Beispiel in der Bündner Bergdestination Laax oder im Einkaufszentrum „Riedmatt Center“ in Rümlang. Wie Juice mitteilt, werden Projekte, die das Terminal von Wallee mit der Juice-Ladestation kombinieren, derzeit privatwirtschaftlich gefördert. Details werden aber nicht genannt.

