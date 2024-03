US-Bushersteller Gillig baut bis zu 395 Elektrobusse für Großraum Seattle

Aus dem Rahmenvertrag über 395 BEV-Busse hat King County Metro Transit bereits eine fixe Bestellung über 89 strombetriebene Niederflurbusse ausgekoppelt. Binnen fünf Jahren kann der Verkehrsbetreiber also noch die Option auf 306 weitere Elektrobusse ziehen. Aktiv ist das Unternehmen im Großraum Seattle im US-Bundesstaat Washington und Ziel sei es, „die erste große Verkehrsgesellschaft in Nordamerika zu werden, die zu 100 % emissionsfrei ist“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Die ersten von Gillig für den Großraum Seattle gebauten Elektrobusse sollen von einem Depot in Tukwila aus zum Einsatz kommen.

Zu den Bussen selbst ist bekannt, dass sie über ein Batteriekapazität von 686 kWh verfügen werden. Bekannt war bereits im Vorfeld, dass Gillig in seinen Elektrobussen auf Akasol-Batteriesysteme des Zulieferers BorgWarner („AKASystem 9 AKM 150 CYC“) setzt, die Konfigurationen mit 490 kWh, 588 kWh oder 686 kWh Kapazität erlauben. Der E-Bus des Herstellers basiert dabei auf einer bestehenden Niederflur-Plattform und ist bis zu 40 Fuß – also umgerechnet 12,2 Meter – lang. Da die Plattform bereits seit Jahren eingesetzt wird, soll die Integration in bestehende Flotten nahtlos möglich sein, wie Gillig in einer früheren Mitteilung schrieb. Das 40-Fuß-Modell bietet Platz für 75 Fahrgäste, davon 38 auf Sitzplätzen. Eine kürzere 35-Fuß-Version (10,67 Meter) kommt auf 62 Fahrgäste, davon 31 auf Sitzplätzen. Zur Reichweite macht Gillig keine Angaben, die E-Antriebe werden von Cummins zugeliefert.

Zu dem Großauftrag aus Seatle äußert Bill Fay, Vice President of Sales bei Gillig: „Wir sind stolz darauf, die King County Metro bei ihrer branchenführenden Umstellung auf die erste vollständig emissionsfreie Flotte in Amerika zu unterstützen. Dieser Auftrag ist nicht nur ein bedeutender Erfolg für GILLIG, sondern auch ein Beweis für die Stärke dieser langjährigen Kundenpartnerschaft.“

Laut Dow Constantine, King County Executive, bringt die Anschaffung der Batterie-elektrischen Busse der nächsten Generation von Gillig sein Unternehmen näher an sein Ziel, die erste große Verkehrsgesellschaft in Nordamerika zu sein, die zu 100 % emissionsfrei ist. „Mit diesen neuen Mitgliedern unserer Flotte werden unsere Bürger, Kunden und Betreiber von einer saubereren Luft profitieren, während wir den Klimawandel weiter bekämpfen.“ King County Executive sei bereits 2004 Vorreiter bei der Einführung von Hybrid-Elektro-Gelenkbussen in Amerika gewesen.

gillig.com, kingcountymetro.blog