Weltpremiere Audi Q6 e-tron / Mercedes testet in konträren Klimazonen / Diesel-Verbot auf Mallorca

1 – Mercedes-Benz erprobt künftige E-Fahrzeuge in konträren Klimazonen

Mercedes-Benz zieht es mit seinen Elektro-Technologien vom Labor ins Feld: Ein Demonstrator der künftigen Elektroplattform von Mercedes-AMG befindet sich zurzeit auf einer Wintererprobung in Nordschweden. Der Technologieträger Vision EQXX von Mercedes-Benz war derweil in der Arabischen Wüste unterwegs. Gegensätzlicher könnte das Klima in den beiden Regionen kaum sein! Die im hohen Norden getestete AMG Electric Architecture ist für die künftigen Performance-Modelle von Mercedes-AMG konzipiert. Auf ihrer Basis sollen ab Ende 2024 erste Fahrzeuge im Werk Sindelfingen vom Band laufen.

2 – Doch kein Diesel-Verbot auf Mallorca

Das Verbot für neue Diesel-Pkw auf Mallorca und den anderen Inseln der Balearen wird wohl gekippt. Hintergrund ist ein Regierungswechsel, der die Volkspartei an die Macht gebracht hat. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, will die Volkspartei die von der linken Vorgängerregierung beschlossene Regelung aussetzen. Demnach sollte bereits ab 2025 ein Zulassungsverbot für neue Dieselautos greifen. Eine Sprecherin des balearischen Energieministeriums begründete den Rückzieher damit, dass die EU ein derartiges Verbot erst für 2035 vorsehe.

3 – Weltpremiere des Audi Q6 e-tron

Audi hat gestern Abend in seinem Stammwerk in Ingolstadt den Q6 e-tron vorgestellt. Das Elektroauto gilt als verspäteter Hoffnungsträger der VW-Marke und basiert auf der neuen Premium Plattform Electric, die in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Porsche im Konzernverbund entwickelt wurde. Damit will Audi nicht mehr dem Markt folgen, sondern wieder Trends setzen. Der Q6 e-tron werde Maßstäbe bei E-Performance, Reichweite und Laden setzen, so Audi. Beim Blick auf die technischen Daten wird zunächst die Verwandtschaft zum elektrischen Porsche Macan sichtbar, der mit seiner Weltpremiere einige Wochen früher dran war.

4 – Kölner Verkehrs-Betriebe nehmen E-Bus-Betriebshof Porz ans Netz

Die Kölner Verkehrs-Betriebe haben den Elektro-Busbetriebshof Porz in Betrieb genommen. Der neue KVB-Standort wird mehr als 100 E-Busse laden können und ist der erste reine Elektrobus-Betriebshof in Nordrhein-Westfalen. Konkret befindet sich das neue Depot an der Kaiserstraße in Köln-Porz und erstreckt sich auf einem Areal mit 63.000 Quadratmetern. Das entspricht annähernd neun Fußballfeldern. Das Gelände lag rund 20 Jahre brach. Früher wurden dort Trafos und Isolatoren für die Elektroindustrie hergestellt, was symbolisch gut zur neuen Nutzung passt. Der Betriebshof für Elektro-Busse wird in zwei Baustufen errichtet, von denen die erste nun fertiggestellt wurde.

5 – Nio stellt 75-kWh-Pack auf LFP-Zellen um

Nio wird sein 75-Kilowattstunden-Batteriepaket künftig nur noch mit LFP-Zellen ausliefern, offenbar um die Kosten weiter zu senken. Bisher setzte Nio bei diesem Akku auf eine Mischung aus LFP- und NMC-Chemie. Der 75er Wechselakku wird von Nio seit September 2021 angeboten. Bisher kommen in der Basis-Batterie größtenteils LFP-Zellen zum Einsatz. In den vier Ecken des Akku-Packs ist bisher noch jeweils ein Modul mit NMC-Zellen verbaut.