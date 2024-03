Deutsche Batterierecycler RET und Tozero verbünden sich

RET ist ein Spezialist für die mechanische Aufbereitung und des Recycling von Batterien. Während das Unternehmen hoch im Norden in Bremerhaven sitzt, ist Partner Tozero in München ansässig. Das Startup hat sich auf die Entwicklung eines hydrometallurgischen Verfahrens zur Verarbeitung schwarzer Masse spezialisiert. Die frisch vereinbarte Zusammenarbeit baut einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung zufolge auf gemeinsamen Tests auf, bei denen RET in seinen Pilotanlagen „schwarze Masse“ herstellte, die dann bei Tozero verarbeitet wurde.

„Ziel der Partnerschaft ist es, die Systeme und Prozesse beider Unternehmen eng abzustimmen und zu optimieren, um die Effizienz und Nachhaltigkeit des Batterierecyclings über alle Prozessschritte hinweg weiter zu steigern“, teilt Tozero mit. RET bringe Expertise im Maschinenbau sowie in der elektro- und umwelttechnischen Entwicklung ein, Tozero sein chemieingenieurs- und hydrometallurgisches Know-How sowie seinen hydrometallurgischen Prozess. Die Kooperation besiegelten Vertreter der Unternehmen dieser Tage durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung.



Tozero eröffnete seine Batterierecycling-Pilotanlage bei München bekanntlich im September 2023 und will bis zum Jahr 2027 Europas größte Fabrik mit einer jährlichen Kapazität zum Recycling von 90.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien betreiben. Das Startup wurde erst im Sommer 2022 gegründet, hat aber bereits die erwähnte Pilotanlage in Karlsfeld in Betrieb und eine Kooperation mit dem chinesischen Unternehmen Huayou Recycling geschlossen.

Quelle: Infos per E-Mail, reckelberg.com