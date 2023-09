Tozero eröffnet Batterierecycling-Pilotanlage bei München

Das auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien spezialisierte Münchener Startup Tozero hat in Karlsfeld bei München seine erste hydrometallurgische Pilotanlage in Betrieb genommen. Finanziert wurde deren Aufbau unter anderem über eine Pre-Seed-Runde aus dem vergangenen Jahr.

Die Pilotanlage wartet laut Tozero mit großtechnischer Ausrüstung auf und unterstützt die proprietäre hydrometallurgische Recyclingtechnologie des Mitte 2022 gegründeten Startups. Details zu dieser Technologie gibt Tozero weiterhin nicht preis. In einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung heißt es lediglich, dass der Ansatz „die nachhaltige Rückgewinnung aller kritischen Batteriematerialien wie Lithium, Graphit, Nickel, Kobalt und Mangan ermöglicht“. Auch die Verarbeitungskapazität der neuen Anlage bleibt unerwähnt.

Klar ist: Mit der Pilotanlage ist Tozero nach eigenen Angaben schon jetzt in der Lage, die Mindestanforderungen der EU an die Rückgewinnungsquote für Lithium von 80 Prozent ab 2031 zu erfüllen. Vor rund einem Jahr hatte Tozero in seiner Pre-Seed-Runde 3,5 Millionen Euro eingesammelt, die nach seinerzeitigen Angaben vor allem für die Finanzierung der Anlage bei München gedacht waren. Zu den Unterstützern des Startups gehört unter anderem der ehemalige VW-Vorstand Jochem Heizmann.

Tozero, das im Juli 2022 von Sarah Fleischer und Ksenija Milicevic Neumann gegründet wurde, will in Europa die Kreislaufwirtschaft ankurbeln, indem die zurückgewonnen Elemente als frisches Material wieder in Batteriequalität zur Verfügung gestellt werden. „Gemeinsam mit unseren Kunden, Lieferanten und Investoren steht tozero an der Spitze der Elektrifizierungsrevolution in Europa. Die neu eröffnete Pilotanlage ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, den Abfall aus Lithium-Ionen-Batterien wirklich auf null zu bringen“, äußert Sarah Fleischer, CEO & Mitbegründerin.

