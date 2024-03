Seres forciert Exporte: 2024 sind 50.000 E-Autos fürs Ausland geplant

Im Zuge seiner „Oversea Business Conference“ gab Seres das Ziel aus, bis Ende des Jahres den Export von 50.000 Fahrzeugen anzustreben. Binnen drei Jahren will das Unternehmen diesen Wert auf 200.000 und im Jahr 2030 auf 500.000 Fahrzeuge steigern. Bei Seres Auto (früher als SF Motors aktiv) handelt es sich um eine Marke des chinesischen Sokon-Konzerns. Ihre Anfänge gehen auf das Jahr 2016 zurück: Seinerzeit gründeten Dongfeng und Sokon das Unternehmen als Joint Venture mit Sitz in San Francisco. 2019 siedelte es nach China über. Das Headquarter befindet sich seitdem in Chongqing.

Präsent ist Seres bereits im Ausland, allerdings noch ohne durchschlagenden Erfolg. Die Marke gibt an, in 20 Ländern zu verkaufen, allen voran in Europa, dem Nahen Osten, Nordamerika und Lateinamerika. Ende des Jahres will das Unternehmen bereits auf 60 Märkten aktiv sein. Der Fokus liegt dabei auf SUVs. In Kürze sollen sechs neue Modelle der Baureihen Seres 5, Seres 7 und Seres 9 gelauncht werden. Darunter rein elektrische und Range-Extender-Fahrzeuge.

Parallel strebt Seres an, sein Vertriebs- und Servicenetzwerk zu erweitern. Dazu wolle man mit die Zusammenarbeit mit globalen Partnern weiter ausbauen, heißt es in einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung. Geplant sei der Aufbau „einer Reihe luxuriöser, intelligenter Offline-Verkaufs- und Servicezentren“. Laut der marke umfassen die Zukunftspläne neben der Entwicklung von Servicesystemen und lokalen Vertriebsgesellschaften auch den Bau von Produktionsstätten im Ausland. Präziser wird Seres an dieser Stelle allerdings nicht.

„Das Konzept von Service hat sich in letzter Zeit erheblich verändert, daher sollten auch unsere Servicephilosophie und unser Serviceansatz verbessert und optimiert werden“, äußert John Zhang, Rotating President der SERES Group. „Wir werden unsere Fahrzeuge über Software definieren und führend bei intelligenten Services werden, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das allerbeste Erlebnis haben, das es im Luxussegment gibt.”

Anpreisen will Seres im Ausland die SUVs Seres 5, Seres 7 und Seres 9. Das Unternehmen spricht von „neuen Modellen“. Der Seres 5 ist aber beispielsweise in Deutschland bereits seit 2023 auf dem Markt. Die beigefügten Pressebilder legen nahe, dass es ein Facelift geben wird. Außerdem ist in der uns vorliegenden Mitteilung bei einer Version des Seres 5 von einer 90-kWh-Batterie die Rede – auch technisch wird das Fahrzeug also offenbar überholt.

Während der Seres 5 und der Seres 7 (sowie der Seres 3) bereits auf der Motor Show Brüssel im Januar 2023 auf sich aufmerksam machten, ist das neue Flaggschiff Seres 9 tatsächlich noch gänzlich unbekannt. Das auf einer 800-Volt-SiC-Plattform aufbauende „Full-Size-Luxus-SUV“ soll über einen smarten Fahrgastraum mit zehn Bildschirmen und eine flexible Sitzanordnungen mit drei bis sechs Sitzen verfügen. Betont werden zudem u.a. ein intelligentes Augmented Reality Head-up-Display mit 2K-Auflösung und eine intelligente Luftfederung. Weitere Einblicke ins Datenblatt gewährt Seres in seiner Mitteilung nicht.

In China sieht sich Seres als „Top-5-Luxusmarke, dicht auf den Fersen von traditionellen Luxusmarken wie Audi, BMW und Mercedes“. Dazu verweist die Marke auf die bisherige Jahresstatistik (1. Januar – 10. März 2024) das Luxusautomarken-Verkaufsranking der China Passenger Cars Association (CPCA).

„Wir stehen an der Spitze der Elektroauto-Revolution und haben das Ziel, Luxus im Elektrozeitalter mit intelligenter Technologie neu zu definieren“, sagt Zhang Xinghai, Gründer und Vorsitzender der Seres Group. „In den kommenden Jahren wird Seres eine Vorreiterrolle bei der ‚Definition von Fahrzeugen über Software‘ übernehmen und intelligente Technologie tief in seine Fahrzeuge integrieren, um die gesamte Wertschöpfungskette smarter Produkte, intelligenter Sicherheit und intelligenter Dienste abzudecken. Dies wird ein völlig neues Erlebnis bieten, das die grundlegendsten Luxusbedürfnisse der Nutzer erfüllt.“

Quelle: Infos per E-Mail