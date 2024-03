Öffentliche Carsharing-Ladesäulen in Stuttgart eröffnet

Seit 2018 stellt die Stadt Stuttgart öffentliche Stellplätze für das Carsharing bereit, bisher aber ohne eigene Ladesäule. Zwar wurden seitdem jedes Jahr neue Stationen ausgeschrieben und in allen Stadtbezirken eingerichtet, aber erst mit der aktuellen Ausbaustufe gibt es auch Ladepunkte für den einfacheren Einsatz von elektrischen Carsharing-Autos.

Für diese ersten Standorte wurden im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens elf Stellplätze an acht Stationen vergeben, die mit einer Ladesäule für die E‐Carsharing‐Autos ausgestattet sind. Die neuen E‐Carsharing‐Stationen verteilen sich laut der Stadt über das gesamt Stadtgebiet. In den Citybezirken Mitte, Nord und Süd werden jeweils zwei Stellplätze elektrifiziert. Mit jeweils einem Stellplatz gehen Stationen in Stuttgart‐West, Botnang, Feuerbach, Möhringen und Weilimdorf in Betrieb.

„Stuttgart ist bei Carsharing‐Angeboten und bei der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektroautos gut unterwegs. Es ist dennoch eine enorme Herausforderung für die Stadtverwaltung, Carsharing und Elektromobilität zusammenzubringen. Jetzt machen wir einen ersten Schritt“, sagt der Leiter des Grundsatzreferates der Landeshauptstadt, Martin Körner. „Weitere Schritte sollen folgen – auch, um dem Beschluss des Gemeinderats gerecht zu werden, das Sharing von Elektroautos auszubauen.“

„Die Landeshauptstadt Stuttgart hat ein großes Interesse daran, dass der Anteil von Elektrofahrzeugen steigt“, erklärt auch Nicolas Leyva, der zuständige Koordinator für das Carsharing in der Landeshauptstadt Stuttgart. „Die Stadt will diese Entwicklung unterstützen, indem wir immer mehr öffentliche Stellplätze für diesen Zweck umwidmen.“

Deer ist seit 2020 in Stuttgart aktiv, zunächst mit stationsbasiertem Carsharing am Stuttgarter Flughafen. Seit 2022 hat Deer auch einige Stationen im restlichen Stadtgebiet, musste hier aber die Kosten für die Ladestationen und Beschilderung selbst tragen – die Stadt hat nur den Stellplatz zur Verfügung gestellt. 2023 gab es auch ein Pilotprojekt zu einem Freefloat-Carsharing mit E-Autos von Deer. Stadtmobil ist ein 199 gegründeter Carsharing-Verbund, der auch in Stuttgart aktiv ist, ebenfalls mit dem stationsbasierten Carsharing.

