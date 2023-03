Deer startet testweise Free-Floating-Carsharing mit E-Autos in Stuttgart

Der E-Carsharing-Anbieter Deer hat innerhalb eines Pilotprojekts ein Free-Floating-Angebot mit 100 E-Autos in Stuttgart aufgelegt. Bisher lag der Fokus von Deer auf dem stationsbasierten E-Carsharing im ländlichen Raum.

Das stationsbasierte E-Carsharing, bei dem die knapp 10.000 KundInnen ihre Fahrten mit einem Elektroauto an einer der 250 Deer-Ladestationen in über 200 Kommunen starten und beenden können, wird nun testweise um ein Free-Floating-Angebot ergänzt.

Dazu nutzt das Unternehmen die seit Januar 2023 geltende zeitlich befristete Parkgebührenbefreiung für Carsharing‐Fahrzeuge in Stuttgart für sich und hat zum 13. März innerhalb eines Pilotprojekts ein Free-Floating-Angebot mit 100 E-Autos gestartet, die nun in ganz Stuttgart verteilt bereit stehen.

Diese Free-Floating-Zone reicht von Bad Canstatt und Untertürkheim im Osten bis nach Weilimdorf und der Stadtgrenze zu Gerlingen im Westen. Im Norden grenzt die Zone an Kornwestheim im Landkreis Ludwigsburg, Stadtteile wie Stammheim, Freiberg und Zuffenhausen sind also noch enthalten. Im Süden begrenzt die A8 die Free-Floating-Zone, Plieningen und Vaihingen sind noch enthalten.

Die ersten 30 Minuten kosten 4,95 Euro, pro Stunde werden später folglich 9,90 Euro berechnet. Der Tagestarif für 24 Stunden liegt bei 69,90 Euro, der Wochenendtarif (Freitag 17 Uhr bis Sonntag 21 Uhr) wird mit 109,90 Euro berechnet. Zu den Fahrzeugen gehören der VW e-Up, ID.3, ID.4 und Cupra Born.

Einen großen Unterschied zu bekannten Free-Floating-Angeboten gibt es aber: Deine spontane Buchung per App ist nicht möglich. Stattdessen müssen die Fahrzeuge telefonisch angefragt werden, dass sol rund um die Uhr möglich sein. Mitarbeitende stellen dann die Buchung ein, auch wenn der Kunde schon vor einem geparkten Free-Floating-Fahrzeug steht – denn es könnte ja sein, dass ein anderer Kunde das Fahrzeug bereits gebucht hat und in Kürze losfahren will.

Quelle: Info per E-Mail, deer-carsharing.de