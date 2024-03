Hyundai will die Zahl seiner Schnelllader in Südkorea verdoppeln

Die Stationen bieten Ladegeschwindigkeiten von bis zu 350 kW. Elektroautos, die mit einem 800-Volt-System ausgestattet sind, können dort demzufolge in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Lokale Medien berichten zudem, dass Hyundai über seine Tochtergesellschaft Korea Electric Vehicle Charging Service (KEVCS) weitere 3.000 ultraschnelle Ladestationen und 20.000 Wechselstrom-Ladestationen installieren wird.

Hyundai im vergangenen Sommer seine eigenen HPC-Säulen mit der Bezeichnung Blue Plug vorgestellt. Es ist nicht klar, ob diese für den Ausbau verwendet werden. Bislang stammt die Hardware für die E-Pit-Hubs von SK Signet und EVSIS.

Im Jahr 2021 hatte Hyundai mit dem Aufbau des „E-Pit“-Netzwerks begonnen. Also kurz vor der Einführung der ersten 800-Volt-Elektrofahrzeuge des Konzerns, dem Hyundai Ioniq 5 und dem Kia EV6. Das Unternehmen wollte bis Ende 2021 insgesamt 120 HPC-Säulen installieren. Im vergangenen Sommer berichteten koreanische Medien jedoch, dass nur 36 davon in Betrieb seien. Inzwischen ist in Medienberichten von 54 Standorten und 286 Stationen die Rede.

Im April 2022 kündigte Hyundai an, sich mit dem Einzelhandelsriesen Lotte Group und KB Asset Management zusammenzutun, um die ultraschnelle Ladeinfrastruktur in Korea auszubauen. Ihr Geschäftsmodell sieht vor, Hochleistungsladestationen an private Betreiber zu vermieten, um bis 2025 5.000 ultraschnelle Ladestationen (UFC) zu errichten.

Lokalen Medien zufolge hat der südkoreanische Automobilhersteller vor kurzem auch den „E-pit Pass“ eingeführt, eine Mitgliedschaft, die einen 20-prozentigen Rabatt auf die Ladegebühren bietet und es den Nutzern ermöglicht, an jeder der 72.000 Ladestationen von Hyundais Partnern zu laden. Der Hersteller sagt, dass er bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2024 sogar Zugang zu 260.000 Ladestationen gewähren wird.

Etwa 50 Prozent der Ladestationen für Elektroautos in Südkorea befinden sich im Großraum Seoul, da es dort viele Elektroautos gibt und die Einwohnerzahl hoch ist. Zu diesem Gebiet gehören die Hauptstadt Seoul, die Provinz Gyeonggi und Incheon.

