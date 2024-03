eMobility-Industriepark in Coventry eröffnet

Diese Fabrik wurde erstmals 2021 angekündigt, in letzter Zeit war es aber ruhig um das Projekt geworden. Jüngsten Gerüchten zufolge soll diese von Eve Energy betrieben werden. Das wird vom Greenpower Park in der Mitteilung zur Eröffnung natürlich nicht bestätigt, sondern eben nur, dass die West Midlands Gigafactory der Hauptmieter sein wird.

Das Projekt wird dort als „weltweit führende Kooperation zwischen der Industrie, großen akademischen Institutionen und Interessengruppen“ beschrieben, das die „Ambitionen Großbritanniens beim Übergang zu einer saubereren, nachhaltigeren Energiezukunft“ vorantreiben werde. Dabei soll das Projekt zum einen von den bereits genehmigten Plänen für eine 60-GWh-Batterieproduktion als auch von den „erheblichen Anreizen, die mit dem Status einer Investitionszone verbunden sind“, profitieren können.

Und: „Eine Reihe asiatischer Batteriehersteller erwägen aktiv den Umzug an den Standort“, heißt es in der Mitteilung zur Eröffnung des Greenpower Park. Insgesamt soll der Standort Auslandsinvestitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Pfund anziehen und 6.000 Arbeitsplätze schaffen. Durch die Kombination des Know-hows der dort angesiedelten Unternehmen mit den neun lokalen Universitäten soll ein „einzigartiges Anreizpaket“ entstehen.

„Die Eröffnung des Greenpower Parks mit der West Midlands Gigafactory ist ein entscheidender Schritt zur Stärkung der Position Großbritanniens als weltweit führender Anbieter von Elektrifizierungsinnovationen und stellt einen transformativen Moment für die Netto-Null-Landschaft des Landes dar“, sagt Jim O’Boyle, Mitglied des Stadtrats von Coventry.

Nur: Ein Update zum Zeitplan bei der West Midlands Gigafactory gibt es noch nicht. Früheren Angaben zufolge sollte die Anlage 2025 produktionsbereit sein.

greenpowerpark.co.uk