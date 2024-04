Kassel: KVG vor Inbetriebnahme ihres neuen E-Busdepots

Laut der KVG ist die von Technikpartner SBRS installierte Ladeinfrastruktur für die Fahrzeuge inzwischen einsatzbereit, daher können die seit Januar sukzessive eingetroffenen E-Busse Mitte April in den Linienbetrieb starten. Der „BS59“ genannte Betriebshof auf dem ehemaligen Hübner-Gelände an der Sandershäuser Straße ist der mittlerweile dritte Betriebshof der KVG. Die Verkehrsgesellschaft hatte das rund 11.000 Quadratmeter große Areal zusammen mit einem Grundstück in der Agathofstraße Anfang vorigen Jahres erworben.

„In nur einem Jahr ist aus dem ehemaligen HÜBNER-Gelände der Standort für unsere E-Busse entstanden. Das war ein hervorragendes Teamwork aller Beteiligen von KVV, Städtischen Werken, der Stadt Kassel und unseren externen Partner“, so KVG-Vorstand Olaf Hornfeck. Im Depot stehen konkret sechs Doppellademasten zum nächtlichen Laden bereit. Sie bieten für jeden Bus bis zu 150 kW Leistung. Ein weiterer Lademast mit bis zu 350 kW ist in der Wendeschleife Holländische Straße entstanden, um die Fahrzeuge während des Betriebs zwischenzuladen. Der Ladeprozess erfolgt in allen Fällen vollautomatisch über einen Stromabnehmer auf dem Dach.

Sowohl die Ladeinfrastruktur als auch die Beschaffung der zwölf Elektrobusse wurde vom Bund gefördert, der 80 Prozent der Mehrkosten gegenüber Dieselbussen übernommen hat. Für das Depot ließ die KVG übrigens einen 10 Kilovolt (KV)-Mittelspannungsnetz realisieren. Außerdem gibt es Potenzial für die Beschaffung von zwölf weiteren E-Bussen, denn den im Betriebshof errichteten Lademasten lassen sich gegenüber der aktuellen Ausbaustufe doppelt so viele Ladepunkte zuordnen.

Mitte des Monats sollen die E-Busse in den Linienbetrieb starten. Die acht großen Gelenkbusse werden zunächst auf der Linie 11 die Stadt Vellmar mit der Kasseler Nordstadt sowie den Stadtteilen Jungfernkopf, Kirchditmold, Bad Wilhelmshöhe, Süsterfeld-Helleböhn und Niederzwehren verbinden. Die vier Solobusse der KVG verteilen sich auf verschiedene Stadtteillinien. „Diese zwölf Busse sind der Auftakt für den Technologiewechsel unserer aus etwa 80 Fahrzeugen bestehenden Busflotte bis in das Jahr 2030. (…) Nach der Umstellung unserer Busflotte wird unser ÖPNV-Angebot auf unseren acht Straßenbahn- und 16 Buslinien vollständig emissionsfrei sein“, so KVG-Vorstand Hornfeck

