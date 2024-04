Letzter Smart Fortwo in Hambach vom Band gelaufen

Bereits Ende 2020 gab Mercedes-Benz bekannt, dass das Smart-Werk in Hambach an Ineos verkauft wird. Der neue Eigentümer fertigte bis zuletzt den Fortwo im Auftrag von Smart weiter, wird in dem Werk aber künftig nur noch eigene Verbrenner produzieren.

„Planungsgemäß wird die Produktion der aktuellen Zweisitzermodelle smart EQ fortwo coupé und cabrio bis Ende März 2024 auslaufen“, gab eine Unternehmenssprecherin gegenüber dem „Spiegel“ an. Das Magazin schreibt, dass zweitweise „von einem etwas späteren Ende für den Wagen die Rede gewesen“ sei.

Da der Zweisitzer – ursprünglich bereits in den Neunzigern als Elektroauto konzipiert, dann aber als Verbrenner auf den Markt gebracht – zwar millionenfach gebaut wurde, aber stets defizitär blieb, brachte Mercedes die Marke Smart bereits 2019 in ein Joint Venture mit Geely ein. Mit dem Produktionsende des Smart Fortwo – inzwischen tatsächlich zum einen Elektromodell geworden – werden alle künftigen Smarts von Geely gebaut. Derzeit hat die Marke das E-Crossover #1 und das zugehörige Coupé #3 im Programm, die beide mit dem Ur-Smart nur noch den Namen teilen.

smart-emotion.de, spiegel.de