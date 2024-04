Tesla-Produktion geht zurück / E-Rennwagen von Hyundai / Porsche Charging Lounge

1 – Tesla-Produktion geht im ersten Quartal zurück

Tesla hat seine Produktions- und Auslieferungszahlen für das erste Quartal vorgelegt. An den Rekord aus dem Schlussquartal des Vorjahres mit knapp 500.000 Einheiten konnte Tesla wie erwartet nicht anknüpfen. Der Konflikt um das Rote Meer und der Brandanschlag auf die Fabrik in Grünheide haben Spuren hinterlassen. Konkret hat Tesla von Januar bis März weltweit rund 433.000 Fahrzeuge produziert und 387.000 davon an Kunden übergeben.

2 – Porsche eröffnet erste Charging Lounge in Österreich

Porsche hat seinen ersten eigenen Schnellladepark in Österreich eröffnet. An der Porsche Charging Lounge in Koblach im Bundesland Vorarlberg warten sechs DC-Säulen mit bis zu 300 kW Leistung auf Kundschaft. Diese stehen allerdings Porsche-Fahrern exklusiv zur Verfügung. Seine erste Charging Lounge hatte Porsche vergangenes Jahr in Deutschland eröffnet, konkret in Bingen am Rhein. Am neuen Standort an der Rheintalautobahn kommen wie in Bingen die Hypercharger 300 von Alpitronic zum Einsatz.

3 – Hyundai zeigt Elektro-Rennwagen Ioniq 5 N eN1 Cup

Hyundai hat einen Elektro-Rennwagen vorgestellt, der speziell für eine neue Rennserie namens eN1-Klasse entwickelt wurde. Der Stromer nutzt das Antriebssystem des regulären Ioniq 5 N. Allerdings wurden für die Rennstrecke eine ganze Reihe von Modifikationen vorgenommen. Dazu gehören laut Hyundai unter anderem Slick-Reifen, ein neu gestaltetes Bodykit und verschiedene Leichtbaumaßnahmen. Zudem wurde auch die Sicherheit erhöht, etwa durch einen Überrollkäfig rund um den Fahrer im Innenraum, Rennschalensitze und spezielle Sicherheitsgurte.

4 – E-Mobilität auf dem Land: ÖPNV-Projekt SMILE24 im hohen Norden

In Schleswig-Holstein ist das Modellprojekt SMILE24 an den Start gegangen: Zwischen Schlei und Ostsee rollt ab sofort das „deutschlandweit umfangreichste ÖPNV-Angebot im ländlichen Raum“, so die Initiatoren. Alle im Zuge des Projekts koordinierten Fahrten erfolgen dabei emissionsfrei. Es handelt sich um einen ÖPNV-Piloten, der als deutschlandweites Vorbild für Mobilität im ländlichen Raum dienen soll. Ein üppiges Angebot an verschiedenen Verkehrsmitteln soll Bewohner und Touristen „rund um die Uhr mobil machen“, wie es heißt.

5 – Aviloo veröffentlicht Statistik zu Heiz-Energiebedarf von E-Autos

Der österreichische Batterieanalytik-Spezialist Aviloo hat mit 14 verschiedenen E-Autos gemessen, wie stark sich der Anteil des Energieverbrauchs von Heizung und Klimaanlage auswirkt. Und zwar je nachdem ob man in der Stadt oder auf der Autobahn unterwegs ist. Das soll die Frage beantworten, wie viel Reichweite ein angenehmes Raumklima tatsächlich kostet. Dass der Energieverbrauch für das Heizen im Winter besonders auf Kurzstrecken höher ausfällt, ist jedem E-Autofahrer eigentlich aus eigener Erfahrung bekannt.