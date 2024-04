Porsche eröffnet erste Charging Lounge in Österreich

Seine erste Charging Lounge hatte Porsche vergangenes Jahr in Deutschland eröffnet, konkret in Bingen am Rhein. Am neuen Standort in Koblach kommen wie in Bingen Alpitronic Hypercharger HYC300 zum Einsatz. Damit die maximal 300 kW der Ladesäule nicht zwischen zwei Autos geteilt werden müssen, verfügt jede der Säulen über nur einen CCS-Ausgang. Auf das Feature, mit einer Säule zwei Autos gleichzeitig laden zu können, kann der Ladepark-Betreiber Porsche in diesem Fall wohl verzichten: Die Porsche Charging Lounges sind nicht öffentlich zugänglich, sondern nur für Porsche-Kunden.

Um Zugang zu den Ladestationen sowie in den Lounge-Bereich zu erhalten, ist eine Porsche ID erforderlich. Diese muss mit dem Fahrzeug verknüpft sein. Ist auch das Nummernschild in der Porsche ID hinterlegt, öffnet sich die Schranke mit Hilfe der Kennzeichen-Erkennung automatisch. Ist dies nicht der Fall, dann erhält der Kunde alternativ über die Porsche Charging Card oder über einen QR-Code aus der MyPorsche App Zugang zum Standort sowie in die Lounge. Der Ladestrom kostet über den Porsche Charging Service 33 Cent pro Kilowattstunde.

Während die Kunden des „alten“ Taycan und des neuen Macan mit den 300 kW Ladeleistung auskommen (ihre Fahrzeuge können mit maximal 270 kW laden), trifft das auf den überarbeiteten Taycan nicht mehr zu. Das Facelift-Modell kann bekanntlich mit bis zu 320 kW in der Spitze laden. Auf den Bildern der Charging Lounge in Koblach sind zudem zusätzliche AC-Ladepunkte zu erkennen – erwähnt werden diese in der Mitteilung nicht. Allerdings können einige Plug-in-Hybride von Porsche ohnehin nur Wechselstrom laden.

Stattdessen wird der exklusive Charakter des Standorts und das moderne Design betont. „Das schlanke, scheinbar fliegende Dach verbindet die Ladeplätze mit dem Gebäude. Die Lounge ist raumhoch verglast, was einen fließenden Übergang zwischen innen und außen gewährt“, heißt es in der Mitteilung. „Helle Farben und helles Holz sorgen jederzeit für Wohlfühl-Atmosphäre. Beheizt und klimatisiert wird die Porsche Charging Lounge in Koblach mit einer Wärmepumpe, die ohne fossile Brennstoffe betrieben wird.“ Die Wärmepumpe wird wenn möglich mit Strom aus den PV-Modulen auf dem Dach betrieben. Und das Gebäudemanagement soll den Stromverbrauch optimieren, in dem etwa das Licht gedimmt wird, wenn keine Gäste vor Ort sind.

„Unsere neue Porsche Charging Lounge ist auf die Bedürfnisse von Porsche-Fahrern auf den Langstrecken maßgeschneidert“, sagt Helmut Eggert, Geschäftsleiter der Marke Porsche in Österreich. „Sie ist schnell, direkt neben der Autobahn erreichbar, überdacht und an allen Ladepunkten kann gleichzeitig mit voller Leistung geladen werden. Hinzu kommen sanitäre Einrichtungen und die Möglichkeit von Getränken und Snacks. Das ist komfortables Laden, so macht Laden Spaß.“

