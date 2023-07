Porsche eröffnet erste Charging Lounge bei Bingen am Rhein

Porsche baut sein eigenes Ladenetz auf. In Bingen am Rhein hat der Autobauer nun einen Pilot-Standort mit „markenadäquaten Ladeerlebnis“ in Betrieb genommen. Vor Ort gibt es nicht nur einige 300-kW-Schnelllader, sondern auch AC-Ladepunkte und eine eigene Aufenthaltslounge.

Die sogenannte Porsche Charging Lounge bietet sechs DC-Schnellladesäulen mit bis zu 300 kW Leistung sowie vier AC-Ladepunkte mit je 22 kW. Der Preis pro Kilowattstunde liegt bei 33 Cent und die zentrale Abrechnung erfolgt über Porsche selbst.

Bei den HPC-Säulen handelt es sich laut den Pressebildern um den Alpitronic Hypercharger HYC300. Das ist insofern bemerkenswert, da Porsche selbst eine HPC-Säule entwickelt hatte, die in den vergangenen Jahren auch an zahlreichen Niederlassungen des Autobauers installiert wurde. Auch ADS-TEC Energy setzt bei seiner Kombination aus Schnelllader und Batteriespeicher zum Teil auf die Porsche-Ladesäule.

Laut dem Sportwagenbauer sind die in Bingen aufgebauten Hypercharger für schnelleres Laden vorbereitet. Bereits Anfang nächsten Jahres sollen 400 kW je Ladepunkt möglich sein – also ein Upgrade vom HYC300 auf den 2022 vorgestellten HYC400. Damit ist auch eine andere Granularität beim Lastmanagement möglich: Beim HYC400 sind acht Leistungsmodule mit je 50 kW verbaut, die auf die beiden Ladepunkte aufgeteilt werden können. Beim HYC300 sind es vier Module à 75 kW.

„Porsche verfolgt einen ehrgeizigen Kurs zur Elektrifizierung. 2030 wollen wir über 80 Prozent unserer Fahrzeuge vollelektrifiziert ausliefern. Für diesen ambitionierten Hochlauf braucht es ein leistungsstarkes und dichtes Schnellladenetz“, sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. „Die exklusiven Porsche Charging Lounges leisten dafür einen wichtigen Beitrag: Barrierefrei, modern und nachhaltig gestaltet ergänzen sie das Ionity-Netz.“

Weitere Standorte entlang der wichtigsten europäischen Verkehrsrouten sind geplant. Zunächst fokussiert sich der Autobauer auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Standort Bingen ist nur wenige Minuten vom Autobahndreieck A60/A61 entfernt.

In Spanien baut Porsche mit dem spanischen Energieversorger Iberdrola HPC-Parks unter dem Namen „Porsche Iberdrola High Power Charging Network“. Eine entsprechende Vereinbarung wurde 2020 unterzeichnet und der erste Ladepark in Elche in der Provinz Alicante im Februar 2022 in Betrieb genommen. Dort stehen insgesamt vier Ladepunkte mit bis zu 400 kW sowie zwölf Ladepunkte mit bis zu 200 kW Leistung. Mit allen Ladepunkten kommt die Anlage auf eine Leistung von vier Megawatt.

Aber zurück nach Deutschland: Neben den Ladestationen gibt es – wie der Name verrät – eine Lounge, in der sich Porsche-Fahrer während der Ladepause aufhalten können. „Für einen angenehmen Aufenthalt gibt es im Lounge-Bereich modern ausgestattete Sanitärräume sowie eine große Auswahl an Erfrischungsgetränken und Snacks“, schreibt der Autobauer. Es soll sogar die Möglichkeit für ein Workout vor einem smarten Spiegel geben, damit „Fahrer fit für die Weiterfahrt“ bleiben.

Der Hersteller betont zudem die Nachhaltigkeit seines Projekts. So wird die Lounge mit einer Wärmepumpe beheizt und gekühlt (die natürlich mit grünem Strom betrieben wird). Ein Teil des Strombedarfs der Lounge wird von der eigenen Solaranlage abgedeckt und beispielsweise das Licht automatisch gedimmt, wenn keine Gäste vor Ort sind, um Strom zu sparen.

Die Stationen sind exklusiv für Fahrzeuge der Marke Porsche reserviert. „Um Zugang zu den Ladestationen sowie in den Lounge-Bereich zu erhalten, ist eine Porsche ID erforderlich“, betont der Hersteller in seiner Mitteilung.

porsche.com