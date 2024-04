E-Mobilität auf dem Land: ÖPNV-Projekt SMILE24 startet im hohen Norden

Der Projektname SMILE24 steht für „Schlei-Mobilität: innovativ, ländlich, emissionsfrei und 24/7“. Es handelt sich um einen ÖPNV-Piloten, der den Projektbeteiligten zufolge als deutschlandweites Vorbild für Mobilität im ländlichen Raum dienen soll. Ein üppigers Angebot an verschiedenen Verkehrsmitteln soll Bewohner und Touristen „rund um die Uhr mobil machen“, wie es heißt. So sind Elektrobusse auf neuen Expresslinien bis zu 30 Prozent schneller zwischen den regionalen Zentren Schleswig, Eckernförde und Kappeln unterwegs. Hinzu kommen der On-Demand-Dienst NAH.SHUTTLE sowie ein E-Carsharing- und Bikesharing-Angebot.

Die E-Busse auf den zwei neuen Expresslinien fahren dabei zusätzlich zu den bereits bestehenden Busverbindungen an Schlei und Ostsee. Betrieben werden sie durch die Deutsche-Bahn-Tochter Autokraft. Zur Anzahl oder den Marken macht das Unternehmen keine Angaben. Auf einem beigefügten Pressebild ist aber ein Solobus von Ebusco abgebildet. Fakt ist, dass die neuen Elektrobusse von frühmorgens bis spätabends zwischen den regionalen Zentren Schleswig, Eckernförde und Kappeln eine zweite Verbindung pro Stunde gewährleisten. Als weitere Ergänzung des bestehenden ÖPNV will SMILE24 saisonal zudem ebenfalls elektrifizierte Tourismuslinien einführen, die Menschen zu sehenswerten Orte und Stränden befördern. Dabei soll die Mitnahme von Fahrrädern möglich sein. Eine Ausnahme vom eMobility-Fokus bildet die Strandlinie 719 Eckernförde – Damp – Kappeln, die nicht elektrifiziert wird.

Neu eingeführt wird ergänzend der On-Demand-Dienst NAH.SHUTTLE, der mit verschiedenen Fahrzeugen (u.a. VW und Mercedes) arbeitet. Das Angebot ist rund um die Uhr buchbar und fährt ein Netz aus etwa 3.600 virtuellen und echten Haltestellen an. „So gelingt die Verbindung zum Nahverkehr insbesondere dort, wo selten Busse fahren, auch noch spät in der Nacht“, heißt es. Sowohl Busse als auch der On-Demand-Dienst seien zum ÖPNV-Tarif nutzbar – also auch mit dem Deutschlandticket.

Ein weiterer Baustein von SMILE24 ist ein E-Carsharing- und ein Bikesharing-Angebot. Dazu wird das bestehende Carsharing in der Region erweitert. Die Elektroautos der beiden Carsharing-Anbieter Flow Carsharing und Cambio stehen dazu an festen Standorten mit Ladesäulen zur Leihe. Während Cambio die Stationen nur in Kappeln betreibt, wird Flow Carsharing voraussichtlich 13 Standorte im Projektgebiet betreuen. An mehr als 50 Stationen sollen zudem Bikesharing-Räder verfügbar gemacht werden. E-Bikes sind dabei nicht vorgesehen.

Hinter dem Projekt stehen der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein und die Kreise Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde. SMILE24 ist dabei Teil des Förderaufrufs für „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ und erhielt im Januar 2023 einen Zuwendungsbescheid über knapp 30 Millionen Euro vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Das Land Schleswig-Holstein fördert SMILE24 mit weiteren 7 Millionen Euro. Das Modellprojekt läuft bis Ende 2025.

Laut Schleswig-Holsteins Verkehrs- und Tourismusminister Claus Ruhe Madsen wird mit SMILE24 erstmals ein Mobilitätsversprechen im ländlichen Raum eingelöst, „nämlich ohne eigenes Auto rund um die Uhr mobil zu sein“. Das sei bundesweit bisher einmalig. „Für alle Bewohner:innen der Schlei-Region und auch für ihre vielen Besucher:innen wird der Nahverkehr jetzt zum echten ‚Überall-Hinbringer‘.“

Im Laufe der Projektlaufzeit sollen übrigens Mobilitätsstationen errichtet werden, die verschiedene Verkehrsmittel „an einem Punkt sinnvoll bündeln und/oder Umstiege ermöglichen“, wie es auf der Projekt-Website heißt.

Neben den genannten Projektbeteiligten sind mehrere Partner in SMILE24 involviert: So verantwortet die DB-Tochter Autokraft den Bus-Linienverkehr und On-Demand-Fahrten des NAH.SHUTTLE, die Rohde Verkehrsbetriebe GmbH

erbringt ebenfalls On-Demand-Fahrten des NAH.SHUTTLE, Donkey Republic und KielRegion stellen das Bikesharing und das bereits erwähnte Duo Flow Carsharing und Cambio das Elektro-Carsharing.



deutschebahn.com, smile24.nah.sh