StoreDot erreicht 2.000 Schnellladezyklen mit XFC-Zellen

Nach diesen 2.000 Lade- und Entladevorgängen sei die Zelle noch auf über 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität gekommen, wie StoreDot mitteilt. Das Schnellladen innerhalb von zehn Minuten entsprach dabei einer Laderate von 4,2C. „Dies bedeutet, dass Fahrer von Elektrofahrzeugen ihre Autos jeden Tag in wenigen Minuten schnell aufladen können, ohne sich um den Zustand ihrer Batterie sorgen zu müssen“, so das Unternehmen.

Hochgerechnet auf eine Elektroauto-Batterie mit 75 kWh und einem Verbrauch von 14 kWh/100km sollen die 2.000 Zyklen einer Fahrstrecke von 650.000 Kilometern entsprechen. Somit würde mit dieser Technologie – wenn das Ergebnis aus dem Labor auf die Straße direkt übertragen werden könnte – wohl die Lebensdauer der meisten Privat-Pkw ohne Probleme erreicht. StoreDot sieht sich auch für „die aktuellen und kommenden Haltbarkeitsvorschriften für Elektrofahrzeuge“ gut gerüstet. Die kommenden Euro-7-Regeln in der EU sehen etwa bei der Batterie-Haltbarkeit vor, dass die Speicherkapazität nach fünf Jahren oder 100.000 Kilometern nicht unter 80 Prozent des ursprünglichen Werts fallen darf – nach acht Jahren oder 160.000 Kilometern sind es 70 Prozent.

Zu kalendarischen Alterung macht StoreDot zwar keine Angaben, bei 650.000 Kilometern mit 80 Prozent Rest-Kapazität dürfte die EU-Vorgabe aber locker zu schaffen sein. „Diese Ergebnisse lassen Spielräume für andere Alterungsfaktoren in der realen Welt, was sich in Langlebigkeit und verlängerter Batterielebensdauer niederschlägt und Besitzern von Elektrofahrzeugen einen hohen Marktwert bietet“, schreibt StoreDot.

Im März 2022 gab StoreDot bekannt, mit kleineren Zellen 1250 Zyklen erreicht zu haben. Bei der Zelle, die jetzt die 2.000 Zyklen erreicht haben soll, handelt es sich um eine weiterentwickelte 30-AH-Zelle. Diese Zellgeneration hat StoreDot nach eigenen Angaben bereits an über 15 Autobauer für Tests ausgeliefert.

„Das Überschreiten von 2.000 Zyklen mit unseren extrem schnellen Ladezellen festigt StoreDots Position an der Spitze der Batterietechnologie-Innovation für Elektrofahrzeuge. Dieser Meilenstein bestätigt die außergewöhnliche Langzeitleistung und Zuverlässigkeit unserer siliziumdominierten XFC-Batterien, während wir schnell auf dem Weg zur Kommerzialisierung vorankommen“, sagt Yaron Fein , StoreDot Executive Vice President R&D- „StoreDot gibt weiterhin das Tempo vor, erreicht konsequent unsere Meilensteine und löst das Versprechen ein, Automobilherstellern eine zuverlässige, bewährte Extrem-Schnellladelösung zu bieten, die auf ihre Null-Emissions-Ziele und ihren Zeitplan abgestimmt ist.“

Bekanntlich will das Unternehmen gemeinsam mit Produktionspartner und Lizenznehmer Eve Energy noch in diesem Jahr XFC-Zellen auf den Markt bringen, die Strom für 100 Meilen (ca. 161 Kilometer) in fünf Minuten nachladen können. Für 2026 ist dann die nächste Generation geplant, die hierfür nur noch vier Minuten benötigt, bevor 2028 dann drei Minuten erreicht werden sollen. Übrigens: Für die „100in4“-Technologie hatte StoreDot erst in diesem Februar verkündet, dass man 1.100 Zyklen erreicht habe.

prnewswire.co.uk