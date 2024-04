Xpeng legt in Europa mit dem E-SUV-Coupé G6 nach

In China hatte Xpeng den G6 im vergangenen Sommer als Konkurrent für das Tesla Model Y auf dem heimischen Markt eingeführt – und zwar zum Kampfpreis: Der Xpeng G6 ist in China zu Preisen ab 209.000 Yuan erhältlich, umgerechnet rund 26.600 Euro. Die europäischen Preise nennt Xpeng dagegen noch nicht. Sie sollen Ende April bekanntgeben werden. In welchen Ländern Europas das Modell konkret zu haben sein wird, konkretisiert Xpeng ebenfalls noch nicht. In Deutschland will das von VW unterstützte Unternehmen bekanntlich kommenden Monat erstmals aktiv werden: Ab Mai sollen Kunden hierzulande die Limousine P7 und das SUV G9 bei Vertragshändlern Probe fahren und bestellen können. Ob auch der G6 in Deutschland schnell folgt, bleibt abzuwarten.

Für Xpeng ist der G6 das insgesamt fünfte Modell im Sortiment. Vorgestellt hatte der chinesische Elektroauto-Hersteller den Fünfsitzer im April 2023 auf der Auto China in Shanghai. Das Coupé-artige E-SUV ist das erste Xpeng-Modell auf Basis der neuen 800-Volt-Plattform SEPA 2.0, die das Unternehmen einen Tag vor der Auto China vorgestellt hatte. Das Modell hat serienmäßig Hinterradantrieb, kann aber optional auch mit Allradantrieb gewählt werden. Das Basismodell leistet 190 kW und 440 Nm, die einmotorige Long-Range-Version 210 kW und 440 Nm und der Allradler 350 kW und 660 Nm. Der Spurt auf 100 km/h soll in letzterem Fall in vier Sekunden möglich sein. Und: Alle Varianten können laut Xpeng bis zu 200 km/h schnell fahren.

Bei den Batterien haben Käufer des G6 die Wahl zwischen einer kleineren LFP-Batterie mit 66 kWh, die bis zu 435 Kilometer WLTP-Reichweite ermöglichen soll, und einer größeren NCM-Batterie mit 87,5 kWh für 550 bis 570 Kilometer Reichweite nach WLTP. Beim Allradler ist allerdings die große Batterie Standard. Zur Ladeleistung äußert Xpeng, dass die 800-Volt-Architektur das Schnellladen mit bis zu 280 kW gewährleiste. Der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll damit „weniger als 20 Minuten“ dauern.

Als weitere Merkmale des G6 nennt der chinesische Hersteller ein Kofferraumvolumen von 571 Litern und einen Radstand von 2,89 Metern. Die weiteren Maße werden nicht erwähnt. Es dürfte sich aber um die identischen Werte des China-Modells handeln. Diese kommt auf eine Länge von 4,75 Meter, eine Breite von 1,92 Meter sowie eine Höhe von 1,65 Meter – bei dem erwähnten Radstand von 2.890 mm. Damit entspricht das Modell fast exakt den Dimensionen des Tesla Model Y, das lediglich 2,5 Zentimeter niedriger ist.

Im Innenraum setzt Xpeng nach eigenen Worten auf hochwertige Materialien, deren Verarbeitung bereits aus den schon länger in Europa erhältlichen Modellen P7 und G9 bekannt ist. Das Infotainmentsystem läuft auf der neuesten Version des unternehmenseigenen Betriebssystems Xmart OS. Die wichtigsten Fahrinformationen gibt ein 10,2-Zoll-Display direkt vor dem Fahrer wieder. Alle anderen Funktionen können über einen zentralen 15-Zoll-Bildschirm gesteuert werden.

Serienmäßig an Bord hat das SUV-Coupé eine Wärmepumpe, einen V2L-Anschluss, 20-Zoll-Felgen mit Michelin-Reifen, ein großes Panorama-Glasdach, mehrfach verstellbare, beheizbare und mit Kunstleder bezogene Sitze, belüftete Vordersitze, ein beheizbares Lenkrad, 4 USB-Anschlüsse, zwei 50-W-Induktionsladestationen für Smartphones, ein 960-W-Audiosystem mit 18 Lautsprechern und eine umfangreiche App-Bibliothek. Die einzigen aufpreispflichtigen Optionen sind eine elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung und eine Reihe von Außenfarben.

Der G6 kann in Europa nach Angaben des Herstellers ab Mai bestellt werden und soll im dritten Quartal dieses Jahres in den europäischen Xpeng-Stores erhältlich sein.

Über diese Europa-spezifischen Informationen hinaus wissen wir aus dem bereits in China erhältlichen Modellen, dass die Batterie beim G6 direkt in die Karosserie integriert ist. Auch in China werden zwei einmotorige Versionen (einmal mit LFP- und einmal mit NMC-Batterien) sowie eine Allradversion mit einem zusätzlichen 140-kW-Motor und NMC-Akkus angeboten.

xpeng.com