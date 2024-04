Nio eröffnet Entwicklungszentrum für Fahrassistenten in Berlin

Nio sieht die Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) als „eine der eigens entwickelten Kernkompetenzen des Unternehmens“ – da mit der Eigenentwicklung die Hard- und Softwarearchitekturen optimal aufeinander abgestimmt werden können. Die Entscheidung, ein Entwicklungszentrum hierfür in Berlin anzusiedeln, begründet das Unternehmen mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der User in China und Europa, aber auch mit den jeweiligen regulatorischen Anforderungen an das assistierte Fahren.

Und in der deutschen Hauptstadt kann Nio Synergien schaffen: Das Smart Driving Technology Center befindet sich in unmittelbarer Nähe des 2023 eröffneten Berliner Innovationszentrums von Nio zur Software-Entwicklung. Beide Standorte sollen eng zusammen arbeiten, um Technologien speziell für den Einsatz in Europa zu entwickeln.

Das Center in Schönefeld wird von Mirko Reuter, Senior Director Autonomous Driving bei Nio geleitet. Reuter und das Team sollen dort alle fahrzeugspezifischen Systeme mit Blick auf die europäischen Anforderungen entwickeln und validieren. „Die ideale Kombination von Automobil- und Softwarekompetenzen rund um Berlin und die gute Infrastruktur Brandenburgs machen das Smart Driving Technology Center in Zukunft zur Drehscheibe von Nio für alle intelligenten und digitalen Entwicklungen in Europa“, sagt Reuter.

Das eigene Sensorsystem nennt Nio Aquila, welches aus 33 Sensoren besteht. In Kombination mit dem Lidar soll Aquila „Hindernisse vor dem Auto selbst bei sehr starkem Niederschlag“ erkennen und „macht die Bordsysteme auf diese Weise sicherer“. Verarbeitet werden die Daten der Sensoren im sogenannten Adam Super Computing System mit einer Rechenleistung von 1.016 Tera Operations Per Second (TOPS).

„Die Eröffnung unseres europäischen Smart Driving Technology Center in Berlin/Brandenburg ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg zu einer globalen Premiummarke“, sagt Hui Zhang, Group Vice President bei Nio. „Die Smart Driving Technologie versinnbildlicht unsere Vision eines zukunftsorientierten Unternehmens für intelligente Elektrofahrzeuge. Wir verstehen die dynamischen Herausforderungen des Marktes. Auch deshalb haben wir Berlin als Hauptstadt von Start-ups und Technologie als den Ort ausgewählt, an dem wir die Entwicklung von Smart Driving Lösungen für Nio-User in Europa vorantreiben.“

