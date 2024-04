Frankreich: Neue Investmentgesellschaft finanziert Firmen-Ladegeräte

Die Partner wollen eine Investmentgesellschaft mit einem Budget von 100 Millionen Euro gründen, um Unternehmen bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu unterstützen. Das Joint Venture strebt dabei an, die Installation von Ladestationen auf Firmengeländen zu finanzieren, wobei die jeweiligen Unternehmen nur für deren Nutzung zahlen sollen.

Als erste Profiteure der Finanzierung werden das Logistikunternehmen DPD sowie die Handelsketten U und Monoprix genannt. Auf ihren Geländen sollen nun Bump-Ladestationen aufgestellt werden. „Diese Zusammenarbeit mit der Caisse des Depots stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserer Mission dar, Unternehmen bei der nachhaltigen Umstellung ihrer Fahrzeugflotten zu unterstützen“, äußert Francois Oudot, Geschäftsführer von Bump. Die französische Staatsbank Caisse des Depots ist die Muttergesellschaft der Banque des Territoires.

Auch für öffentliche DC-Ladestationen wurde kürzlich eine Investment-Partnerschaft in Frankreich angekündigt: Der französische Energiekonzern EDF kooperiert mit dem Infrastruktur-Investor Morrison, um über eine gemeinsame Finanzierungsplattform bis 2030 bis zu 450 Millionen Euro in den Aufbau von fast 8.000 HPC-Ladepunkten in Frankreich zu investieren.

twitter.com, uk.news.yahoo.com, linkedin.com