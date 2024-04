Erste Infos zu neuer Ladeinfrastruktur-Ausschreibung in München

Kurzer Rückblick, weshalb die erneute Ausschreibung überhaupt nötig ist: Die Vergabekammer Südbayern hatte im November 2023 entschieden, dass die Stadt ein Vergabeverfahren für 2.700 neue Ladesäulen, das damals schon seit drei Jahren lief, wegen eines Formfehlers von vorne beginnen muss. Der formale Knackpunkt war, dass die Stadt einen Dienstleistungsauftrag ausgeschrieben hatte, aber eine Konzession hätte ausschreiben müssen.

Jetzt gibt es neue Infos, wie es beim stockenden Ausbau der Ladeinfrastruktur in München weitergehen könnte .Die Münchner „Abendzeitung“ berichtet, dass die Stadt die Anzahl der Ladesäulen bis Ende 2026 etwa verdoppeln will. Das neue Vergabeverfahren sehe vor, die Stadt in acht Zonen aufzuteilen, für die sich Anbieter bewerben können. Entscheiden, wer den Zuschlag bekommt, soll laut dem Zeitungsbericht am Ende das Los. Bisher betreiben die Stadtwerke München die meisten öffentlichen Ladepunkte in der Stadt. Die Stadtwerke können zwar auch Gebote abgeben, bei einem Los-Entscheid steigt allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Anbieter zum Zuge kommen werden.

Das soll aus dem der Zeitung vorliegenden Entwurf einer Beschlussvorlage hervorgehen, über die der Stadtrat am 17. April entscheiden soll. In diesem Beschluss entscheidet der Stadtrat erst einmal über AC- Ladesäulen, eine Entscheidung zu DC-Säulen soll nach der Sommerpause folgen.

Derzeit gibt es in München etwa 1.200 öffentlich zugängliche Ladesäulen. Aufgrund des Verfahrensfehlers bei der schon lange laufenden Ausschreibung hat sich an dieser Zahl in den vergangenen Jahren kaum etwas geändert, bei der Zahl der in München zugelassenen E-Autos hingegen schon. Laut der „AZ“ sind rund 25.000 der 762.000 Autos mit Münchner Kennzeichen Batterie-elektrisch unterwegs.

Um das neue Vergabeverfahren schnellstmöglich und reibungslos durchzuführen, müssen aber wohl erst noch die personellen Voraussetzungen seitens der Stadt geschaffen werden. Wie die „AZ“ schreibt, fordert das Mobilitätsreferat zwei neue, befristete Stellen – „um das Vergabeverfahren zu managen“.

abendzeitung-muenchen.de