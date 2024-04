Opel zeigt E-SUV Frontera / Tesla plant neue Produktionslogik / Smart Zweisitzer

1 – Tesla arbeitet wohl an neuer Produktionslogik namens „Unboxing“

Tesla will mit seiner neuen Plattform für kleinere Elektroautos bekanntlich die Kosten massiv senken und die Produktion deutlich beschleunigen. Nun sind neue Details bekannt geworden, wie das gelingen soll – etwa mit einem Produktionsverfahren, das bisherige Branchenstandards auf den Kopf stellt. Mit diesem sogenannten „Unboxing“ denkt Tesla die Autoproduktion neu. Es bahnt sich dadurch ein grundlegender Wandel an – eine Fabrik ohne Fließbänder, mit radikal weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deutlich mehr Automatisierung.

2 – Smart entwickelt neuen Elektro-Zweisitzer namens #2

Kurz nach dem Ende der Produktion des Smart ForTwo bestätigt Smart nun Pläne für einen Nachfolger des Modells mit nur zwei Sitzen. Laut Europa-Chef Dirk Adelmann ist die Entwicklung einer neuen Plattform für solch einen Kleinwagen bereits in der Entwicklung. Wann ein solches Modell auf den Markt kommen kann, wollte der Manager aber noch nicht bestätigen. Die große Herausforderung bei dem Projekt scheinen wie auch bei anderen Elektro-Kleinwagen die Kosten zu sein.

3 – Opel enthüllt Design des neuen Frontera

Opel hat erste Bilder des neuen Frontera veröffentlicht, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Das SUV wird von Beginn an auch mit Batterie-elektrischem Antrieb erhältlich sein. Es gilt als Nachfolger des Opel Crossland und soll als „perfektes Auto für urbane Ballungszentren“ punkten. Auf den nun von Opel publik gemachten Bildern ist ein breit wirkendes SUV in leuchtendem Orange-Rot mit schwarz abgesetztem Dach zu sehen. Die Frontpartie wirkt durch ihre rundliche Form nicht allzu aggressiv.

4 – Kia erweitert Elektro-Leasingaktion um EV9

Kia bietet für einen Großteil seiner Elektro-Modellpalette ab sofort und bis zum 30. Juni besonders günstige Leasingkonditionen. Einbezogen in diese „Frühlingsaktion“ für Privatkunden sind die Elektromodelle Niro EV, EV6, EV6 GT – und neuerdings auch der große EV9. Beim Niro EV und den beiden Modellen EV6 und EV6 GT ist es praktisch eine Verlängerung der zuvor bis Ende März geltenden Aktion. Der Niro EV kann im Basismodell wie bisher ohne Sonderzahlung zu Raten ab 299 Euro im Monat geleast werden.

5 – Luxus-Hausboot mit elektrischem Torqeedo-Antrieb und eigener PV-Anlage

Und zum Schluss nehmen wir Sie mit aufs Wasser: Der Eichberger Schiffservice hat den Prototyp eines luxuriösen und innovativen Hausboots mit Elektroantrieb entwickelt. Zudem werden eine Brennstoffzelle und Solarpaneele integriert. Die Kiebitzberg-Werft aus Havelberg übernimmt den Bau des Demonstrators namens Kingfisher. Der Antrieb und die Batterie mit einem Energiegehalt von 80 Kilowattstunden stammen von Torqeedo. Unterstützt wird die Batterie von einer Brennstoffzelle, die bei einer täglichen Fahrtdauer von vier Stunden einen komplett energieautarken Aufenthalt auf dem Wasser für mehrere Tage ermöglichen soll.