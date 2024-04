Provinz Lüttich: Geldspritze für E-Depot und 32 Elektrobusse

Der Zuschuss in Höhe der genannten 105 Millionen Euro fließt konkret in die Beschaffung von 32 Elektrobussen – im Einzelnen in 14 Gelenkbusse und 18 Doppelgelenkbusse – sowie in den Bau des ersten elektrifizierten Busdepots der Region. Das Mobi’Park genannte Depot des ÖPNV-Betreibers TEC (Transport en Commun) entsteht in Tilleur, einem Stadtteil von Saint-Nicolas in der Provinz Lüttich.

Der Betriebshof wird Medienangaben zufolge 33 Ladestationen beherbergen – darunter eine Schnellladestation. Außerdem soll an einer Endhaltestelle eine weitere Schnellladestation errichtet werden, um die Busse während des Betriebs zwischenzuladen. Grundsätzlich wird der Mobi’Park drei der vier Busway-Linien aufnehmen, die in der Region Lüttich geplant sind. Es handele sich um das erste elektrifizierte Depot in Wallonien und das zweitgrößte TEC-Depot, heißt es.

Übrigens: Der bisherige TEC-Betriebshof in Jemeppe-sur-Meuse soll durch den Mobi’Park ersetzt werden, da er „ungeeignet und veraltet“ sei, wie es in den Berichten heißt.

