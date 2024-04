Die Limousine im Stile eines Shooting Brake heißt Z9 GT, ist 5,18 Meter lang, 1,99 Meter breit und je nach Version 1,50 oder 1,48 Meter hoch – mit der optionalen Luftfederung sind es 20 Millimeter weniger als mit dem Serien-Fahrwerk. Der Radstand wird in den chinesischen Dokumenten mit 3,125 Metern angegeben.

Es hatte sich bei der öffentlichen Vorführung eines getarnten Prototypen in Stuttgart vor einigen Wochen bereits angedeutet, mit den nun veröffentlichten Bildern ist es klar: Nicht nur optisch (vor allem in der Seitenansicht) erinnert der Z9 GT an den Porsche Taycan Sport Turismo, auch bei der Leistung spielt der neue Denza in der Sportwagen-Liga mit. Denn er wird mit drei E-Motoren ausgestattet (einer vorne und zwei hinten). Die Antriebseinheit an der Vorderachse leistet 230 kW, jene an der Hinterachse jeweils 240 kW. Das macht in Summe 710 kW Leistung. Ob das auch die Systemleistung ist oder die Batterie der limitierende Faktor ist, geht aus den Dokumenten nicht hervor – dort sind nur die Leistungen der einzelnen Motoren aufgelistet.

Die Batterie stammt von FinDreams Battery, also der Batterie-Sparte von BYD. Nähere Details zu dem Akku gibt es noch nicht, es gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass es sich um die BYD-eigene LFP-Technologie handeln wird. Einen Hinweis darauf, dass der Akku des Z9 GT vermutlich recht üppig dimensioniert sein wird, liefern nicht nur der lange Radstand und die hohe Leistung, sondern auch das Gesamtgewicht des Fahrzeugs: Der Z9 GT soll satte 2.875 Kilogramm wiegen.

Die Aufnahme in den Fahrzeugkatalog des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) ist verpflichtend und macht einen baldigen Marktstart wahrscheinlich: In dem Katalog werden alle Fahrzeuge mit standardisierten Daten aufgeführt, damit sich die Verbraucher neutral informieren und vergleichen können. Die Aufnahme in den Katalog ist der letzte große Regulierungsprozess, bevor ein Modell in China verkauft werden darf. Im Falle des Denza Z9 GT hat die chinesische Öffentlichkeit nun bis zum 22 April Zeiot, um Feedback abzugeben. Dann könnte – eventuell schon zur Automesse in Peking Ende April – der offizielle Marktstart mit Bestellungen erfolgen. Ausgeliefert werden soll das Fahrzeug laut Informationen der CN EV Post ab Ende des Jahres.

Denza wurde 2010 als 50-50-Joint-Venture von BYD und der damaligen Daimler AG gegründet. Im Jahr 2022 haben die Stuttgarter ihre Anteile stark reduziert, seitdem hält BYD 90 Prozent und hat damit die Entscheidungsmacht. In der Folge hat BYD das Portfolio umgebaut und verkauft derzeit drei Modelle – zwei SUV namens N7 und N8 sowie den großen Van D9.

cnevpost.com