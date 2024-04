Kanada verlängert E-Auto-Kaufprämie

Das Programm „Incentives for Zero-Emission Vehicles“ (iZEV) sollte ursprünglich am 31. März 2025 enden. Ein neues Enddatum wurde im jetzt vorgelegten Haushaltsplan 2024 nicht bekannt gegeben. Der Plan sieht zunächst ein Budget in Höhe von 607,9 Millionen kanadischen Dollar für eine zweijährige Verlängerung der Kaufprämien vor, die weiterhin bis zu 5.000 Dollar pro qualifiziertem Fahrzeug betragen – damit würde das Budget rechnerisch für über 120.000 Fahrzeuge ausreichen.

Das iZEV-Programm ist 2019 angelaufen und gilt für Batterie-elektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenautos. Als Bundesprogramm ist es in allen kanadischen Provinzen verfügbar und kann zusätzlich zu den Subventionen der Provinzen genutzt werden. Die Gesamtförderung ist für die Endkunden also in der Regel höher als jene 5.000 CAD. Seit dem Start des iZEV-Programms ist laut der Mitteilung zum Haushalt 2024 der „der Anteil emissionsfreier Fahrzeuge an allen Neuwagenverkäufen von 3 Prozent auf 11 Prozent im Jahr 2023 gestiegen“ – dank mehr als 450.000 Zero Emission Vehicles, die in diesem Zeitraum in Kanada gekauft oder geleast wurden.

Zusätzliche Fördermittel für Ladeinfrastruktur sind im neuen Haushaltsplan nicht enthalten. Neu ist hingegen eine zehnprozentige Steuergutschrift auf Investitionen in Gebäude für die Montage von Elektrofahrzeugen sowie für die Produktion von Batterien und aktivem Kathodenmaterial für E-Fahrzeuge. Aufgrund der Rohstoffvorkommen, Verfügbarkeit von sauberer Energie, der Zugehörigkeit zum NAFTA-Raum und der US-Förderung nach dem Inflation Reduction Act hat sich Kanada mit zahlreichen Projekten zu einem EV und Batterie-Produktionsstandort entwickelt.

driving.ca, budget.canada.ca (die entsprechenden Angaben finden sich in den Kapiteln 4 und 5)