Ebusco baut 15 weitere E-Busse für Metropolregion Rouen

Die neuerliche Bestellung für die Metropolregion Rouen ist bei Ebusco über die öffentliche Einkaufsunion UGAP („Union des Groupements d’Achats Publics“) eingegangen und wird die Gesamtzahl der Ebusco-Elektrobusse auf den Straßen von Rouen auf über 100 steigern, wie der niederländische Hersteller mitteilt. Zu den 15 neu bestellten Elektro-Gelenkbussen präzisiert Ebusco, dass diese mit vier Doppeltüren und einem Batteriepaket mit einer Kapazität von mehr als 500 kWh ausgestattet werden. Dadurch sollen sie „problemlos auf den steilen Straßen eingesetzt werden können und die erwartete hohe Anzahl von Passagieren auf ihren zugewiesenen Routen in Rouen bedienen können“.

Konkret sollen die neuen E-Busse auf den TEOR-Schnellbuslinien der Stadt eingesetzt werden. TEOR steht für „Transport Est-Ouest Rouennais“, also übersetzt Rouener Ost-West-Verkehr. Der Dienst wurde im Februar 2001 als zweites Schnellbussystem in Frankreich überhaupt eingeweiht. Durch die großen Batterien sollen die Ebusco 3.0 in der Lage sein, den Tagesdienst ohne Zwischenladen zu absolvieren. Geladen werden soll ergo nur nachts im Depot.

Die neu bestellten Fahrzeuge werden die bereits vorhandenen vier Ebusco 2.2-Elektrobusse sowie die bereits in der Stadt erwarteten weiteren 85 Ebusco 3.0-Elektrobusse ergänzen. Mit dem neuen Auftrag werden künfitg also mehr als 100 Ebusco-Elektrobusse in und um Rouen eingesetzt, darunter sowohl 12- als auch 18-Meter-Exemplare.

Diese 15 neu bestellten Busse werden übrigens in der Produktionsstätte in Cléon hergestellt. Denn Mitte 2022 hatte Ebusco bekanntlich angekündigt, ab 2023 auch E-Busse in Frankreich bauen zu wollen. Zu diesem Zweck hat sich das niederländische Unternehmen im Renault-Werk Cléon eingemietet.

Jean-Francois Chiron, Geschäftsführer Ebusco France Sales, äußert: „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Métropole Rouen Normandie in ihrer Strategie zur Ökologisierung des städtischen Verkehrs fortzusetzen, und es ist fantastisch zu sehen, dass die zweite Bestellung über die Einkaufsgruppe UGAP platziert wird. Dank unserer Produktionsstätte in Cléon können wir innovative, emissionsfreie Busse mit lokalen Inhalten liefern.“

ebusco.com