Hyundai treibt Material-Innovationen mit Toray voran

Dabei geht es insbesondere um die Entwicklung leichter und hochfester Materialien für künftige Fahrzeuge, wie Hyundai mitteilt. Mit dem Einsatz von Bauteilen aus Kohlefaser-verstärkten Kunststoffen (CFK) soll die Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen verbessert werden – und damit die langfristige Elektrifizierungsstrategie von Hyundai unterstützt werden, „das Kundenerlebnis zu verbessern und die Fahrzeugsicherheit zu gewährleisten“.

Toray Industries wird von Hyundai als Spezialist für Fasern, Hochleistungschemikalien, ohlefaser-Verbundwerkstoffe, Umwelttechnik und Biowissenschaften bezeichnet. Tatsächlich ist das japanische Unternehmen bereits in der Elektromobilität aktiv – gemeinsam mit LG Chem betreibt Toray ein in Ungarn ansässiges Joint Venture zur Produktion von Batterie-Separatorfolien. Hyundai geht es aber nicht um die Batterie-Komponente, sondern den Karosserie-Leichtbau mit Kohlefaser-Teilen.

Kohlefaser-Verbundwerkstoffe sind zwar leicht, sehr stabil und zeichnen sich auch durch ihre Hitzebeständigkeit aus. Allerdings sind die Faser-Verbundwerkstoffe aufgrund ihres Herstellungsprozesses ungleich aufwändiger in der Produktion als Werkstoffe aus Metall. Daher hat sich der Einsatz von Kohlefasern – abgesehen von Einzelprojekten wie dem BMW i3 – in der Großserie noch nichtdurchgesetzt. Lediglich in teureren Sportwagen werden gewisse Teile aus dem Material gefertigt. Konkrete Serien-Innovationen oder Entwicklungsziele der Kooperation werden von Hyundai nicht kommuniziert.

„Toray Industries hat innovative Technologien und Materialien mit Schwerpunkt auf Elektrifizierung und Nachhaltigkeit entwickelt, um den Bedürfnissen der Kunden in der sich ständig weiterentwickelnden Automobilindustrie gerecht zu werden“, sagt Toray-Präsident Mitsuo Ohya anlässlich der Unterzeichungs-.Zeremonie. „Wir freuen uns, mit der Hyundai Motor Group zusammenzuarbeiten, um diese Innovation fortzusetzen.“

„Die Hyundai Motor Group möchte diese strategische Partnerschaft nutzen, um ihre Position als weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen zu stärken“, sagt Hyundai-Präsident Chang Song. „Durch die Kombination unserer Automobilkompetenz mit der Materialtechnologiekompetenz der Toray Group wollen wir der Vorreiter werden und uns einen Wettbewerbsvorteil auf dem Weltmarkt verschaffen.“

hyundai.com