MEVCO rüstet Rivian R1T für Bergbau-Einsatz um

MEVCO, ein auf leichte E-Nutzfahrzeuge für die Bergbauindustrie spezialisierter Systemintegrator, wird den E-Pickup Rivan R1T für den Einsatz im Bergbau umrüsten und Bergwerke auch bei der Wartung und Ladeinfrastruktur unterstützen. Die genauen Umbaumaßnahmen werden in der Mitteilung zwar nicht erläutert. Auf einem Pressebild sind lediglich Anbauteile wie ein zusätzlicher Front-Schutz und ein stabiler Bügel auf der Ladefläche des Pickups zu sehen. Die dort montierte Fahne dient dazu, damit das Personal der großen Bergbau-Maschinen die im Verhältnis kleinen Pickups nicht übersieht.

Wie MEVCO-CEO Matt Cahir betont, sollen die umgerüsteten Fahrzeuge auch die Anforderungen „der anspruchsvollsten Betreiber“ übertreffen. „Der Rivian R1T ist weithin für seine Fähigkeiten auf der Straße und im Gelände gelobt und sein robustes Design und seine Anpassungsfähigkeit machen ihn zum idealen Kandidaten für die vielen Herausforderungen, die der Bergbau mit sich bringt“, so Cahir. „Die Umstellung auf elektrische Lösungen geht über ökologische und finanzielle Vorteile hinaus. Es geht darum, eine sicherere und gesündere Umwelt für Minenbetreiber zu schaffen, insbesondere in unterirdischen Umgebungen, wo die Beseitigung von Abgasemissionen von größter Bedeutung ist. Der Rivian R1T ist in puncto Sicherheit und Geländetauglichkeit unübertroffen.“

Laut dem CEO gibt es bereits starkes Interesse an dem angekündigten Rivian-Produkt und der Infrastruktur für den Bergbau. Stückzahlen oder finanzielle Umfänge der Kooperation werden aber nicht genannt.

Beim bereits von Haus aus elektrischen Rivian R1T muss MEVCO keine größeren Umbauten am Antrieb vornehmen, sondern eben nur die Bergbau-spezifischen Bauteile ergänzen. Bei den bisherigen Projekten war das zum Teil anders: Anfang 2023 hatte MEVCO bereits eine Kooperation zur Umrüstung von 8.500 Toyota-Geländewagen auf Elektroantriebe geschlossen.

„Unser Flottenangebot ist vor allem für unsere Nutzfahrzeuge bekannt. Daher ist es großartig zu sehen, dass unsere R1-Fahrzeuge in die Flotte von MEVCO integriert werden“, sagt Dagan Mishoulam, der für die Strategie zuständige Vice President von Rivian. „Wir freuen uns, dass sie mit uns ihre Flotte elektrifizieren, und freuen uns, ihnen dabei helfen zu können, die Abgasemissionen zu reduzieren.“

Rivian baut zwar auch Elektro-Lieferwagen für Amazon, hat unter der eigenen Marke bisher die beiden Modelle R1T (Pickup bzw. Truck) und R1S (SUV) im Angebot – und hat davon im ersten Quartal exakt 13.980 Fahrzeuge produziert und 13.588 ausgeliefert. Anfang März hat das Unternehmen mit dem R2 auch einen kleineren E-SUV vorgestellt und mit dem R3 einen Ausblick auf ein nochmals kompakteres Modell gegeben. Der R2 soll ab dem ersten Halbjahr 2026 zu Preisen ab etwa 45.000 US-Dollar ausgeliefert werden.

