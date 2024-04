VinFast setzt auf Service- und Werkstattnetz von Mobivia

Basis der neuen Zusammenarbeit ist eine frisch unterzeichnete Kooperationsvereinbarung zwischen VinFast und Mobivia. Demnach soll der in Nähe von Lille ansässige Werkstatt- und Zubehörspezialist gegenüber VinFast-Kunden die Garantieabwicklung übernehmen und Wartungsempfehlungen aussprechen. Außerdem ist Mobivia künftig dafür verantwortlich, Besitzer von VinFast-Stromern mit neuen Geräten und Zubehör zu versorgen.

Bei Mobivia handelt es sich um ein in Sainghin-en-Mélantois bei Lille sitzenden Kfz-Zubehör- und Ersatzteilhändler mit weit verzweigtem Werkstattnetz und rund 23.000 Mitarbeitern. Zu den vielen Marken und Corporate Startups des Unternehmens zählen u.a. Norauto, Midas, ATU, Auto 5 und Carter-Cash.

Zu der neuen Kooperation mit VinFast äußert Alain Flipo, CEO von Mobivia Fleet Solutions and Partnerships: „Mobivia ist stolz darauf, den Einsatz von VinFast in Europa durch die Bereitstellung von Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Elektrofahrzeuge zu unterstützen. Diese Partnerschaft verkörpert perfekt das Engagement unserer Marken für nachhaltige Mobilität.“

Jean-Christophe Mercier, Vice-President Aftersales und Customer Ownership Experience VinFast Europe, ergänzt: „VinFast ist der festen Überzeugung, dass Mobivias umfangreiches Kundendienstnetz und sein qualifiziertes technisches Team das Vertrauen der Kunden in die Marke VinFast stärken und unseren europäischen Kunden ein unvergleichliches Erlebnis bieten werden.“ VinFast bezeichnet die neue Partnerschaft zudem als entscheidenden Moment im Bestreben, den eigenen Kundenstamm auf dem europäischen Markt zu erweitern.

Wir erinnern uns: VinFast hatte den Auslieferungsbeginn in Europa mehrfach verschoben und nannte zuletzt das vierte Quartal 2023 als Ziel. Noch meldet das Unternehmen aber keinen Vollzug. Offiziell mit dem Export seiner Stromer begonnen hatte VinFast Ende 2022 – und zwar mit einer ersten Charge von 999 VF 8, die in die USA verschifft wurden. Die nun bevorstehende Expansion von VinFast nach Europa ist Teil eines globalen Wachstumsplans, der den Bau neuer Fabriken in den Vereinigten Staaten, Indien und in Indonesien vorsieht.

VinFast, das zum vietnamesischen Mischkonzern Vingroup gehört, wurde 2017 gegründet und begann 2021 mit der Produktion von E-Fahrzeugen. Zuvor stellte es auch Autos mit Verbrennungsmotoren her.

vingroup.net