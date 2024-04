Bedeo präsentiert elektrisches Umrüstpaket für Oldtimer

Das Programm zur Umrüstung und „Dekarbonisierung“ von Oldtimern nennt sich „Reborn Electric: Icons“. Der Land Rover Defender wurde dabei mit einem 75-kWh-Akku und einem 22-kW-Onboard-Lader (optional 50 kW DC) ausgestattet. Er erzielt eine geschätzte WLTP-Reichweite von 247 Kilometern. Damit ist Bedeo laut eigenen Angaben das erste Unternehmen weltweit, das ein Elektro-Nachrüstpaket für Oldtimer mit Radnabenmotoren anbietet.

Das Gewicht des Fahrzeugs hat sich laut Bedeo beim Umbau kaum verändert. Die Radnabenmotoren, die Batterie und die Ladeeinheit wiegen ungefähr so viel wie der alte Dieselmotor. Durch den Umbau habe der Land Rover Defender nichts von seiner Robustheit und seinem Charme verloren, verwandele sich aber in einen nachhaltigen Oldtimer ohne Emissionen, an dem man sich noch viele Jahre lang erfreuen könne, so Bedeo. Der leistungsstarke elektrische Antriebsstrang wurde komplett In-House von Bedeo entwickelt und konstruiert, unter Verwendung der Komponenten und der einzigartigen Radnabenmotoren-Technologie von Bedeo bzw. dessen Tochter Protean Electric, die Bedeo 2021 von NEVS übernommen hatte.

Osman Boyner, Gründer und CEO von Bedeo, betonte die Bedeutung dieser Erweiterung und sagte: „Die Oldtimer-Community hat die Idee, ihre geliebten Fahrzeuge durch eine EV-Umrüstung mit elektrischem Strom zu betreiben, begeistert aufgenommen. Bislang hat sich jedoch noch niemand an den Einsatz von Radnabenmotoren gewagt, um die Vorteile der Gewichtsreduzierung und technischen Verbesserungen zu nutzen. Mit unserem Programm ‚Reborn Electric: Icons‘ haben wir uns verpflichtet, das Leergewicht, den Charme und die Fahrdynamik des Originalfahrzeugs zu erhalten und gleichzeitig eine einfache Wartung zu gewährleisten und die Vorteile der Elektrifizierung zu nutzen“, so Boyner. Für den Defender und andere künftige Modelle bedeute dies: keine Auspuffemissionen, kein Lärm und die Erhaltung des nostalgischen, klassischen Fahrerlebnisses, das nun ins 21. Jahrhundert gebracht wird, ohne dass seine Essenz geopfert oder unnötiges, sperriges Gewicht hinzugefügt wird.

Bild: BEDEO Bild: BEDEO Bild: BEDEO Bild: BEDEO Bild: BEDEO Bild: BEDEO

„Reborn Electric: Icons stellt für uns als Pioniere der nachhaltigen Mobilität eine natürliche Entwicklung dar. Der erfolgreiche Umbau des ikonischen Defender zeigt die Vielseitigkeit unserer firmeneigenen Technologien, und die Freisetzung des Elektromotors auf diese Weise wird einen neuen Weg für die Zukunft eröffnen. Wir rüsten nicht einfach Autos auf Elektroantrieb um; wir bewahren das automobile Erbe und ermöglichen gleichzeitig den sauberen und effizienten Transport der Zukunft – mit einer Technologie, die bisher nur großen OEMs und fabrikneuen Fahrzeugen vorbehalten war“, sagt Osman Boyner.

Künftig sollen die Reborn-Electric-Lösungen von Bedeo über den Land Rover Defender hinaus gehen, denn das Unternehmen plant, weitere ikonische Fahrzeuge in die Initiative aufzunehmen. Dieser Schritt stehe „im Einklang mit der übergreifenden Mission des Unternehmens, praktische, nachhaltige Lösungen für Flotten und Einzelpersonen anzubieten, die Elektro- und Hybridfahrzeuge nutzen“.

newspressuk.com